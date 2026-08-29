Horario y dónde ver Hechos Meridiano en vivo con Alejandro Villalvazo y Christian Lara

Luego de conducir juntos durante cerca de 10 años Hechos Meridiano, Alejandro Villalvazo y Christian Lara regresan para hacer dupla nuevamente frente a este espacio informativo que de lunes a viernes te presentará la información más relevante al estilo que siempre ha caracterizado a TV Azteca.

Como parte de la nueva etapa que viven Azteca Noticias y ADN Noticias, la conductora y periodista se despide de Hechos con Los Ruiz Lara, espacio que compartió con su esposo Roberto Ruíz durante tres años.

Ahora, Hechos Meridiano también se renueva, no solo en la conducción, pero ¿también en su horario?

Horario de Hechos Meridiano con Alejandro Villalvazo y Christian Lara

Cada tarde, Villalvazo y Christian Lara te acompañarán a la hora de la comida con la mejor información de México y el mundo, con su estilo cercano y auténtico que los ha convertido en un referente para Azteca Noticias.

A partir del lunes 31 de agosto, de lunes a viernes y en punto de las 14:00 horas, podrás seguir completamente en vivo este noticiero, que durante una hora llevará hasta tu pantalla las noticias más relevantes del día, con el análisis de la ya conocida dupla.

¿Dónde ver Hechos Meridiano en vivo?

Una nueva etapa comienza para TV Azteca con una dupla que regresa para reencontrarse con su audiencia y continuar informando, cuestionando y poniendo sobre la mesa los temas que marcan la agenda de México.

Hoy más que nunca debemos evolucionar y escuchar a nuestra audiencia. Apostar por nuevos proyectos y nuevas formas de contar las historias, pero también saber cuándo es momento de regresar a aquello que conectó con la gente.

Si quieres seguir de cerca el regreso de Alejandro Villalvazo y Christian Lara, podrás hacerlo de lunes a viernes por Azteca Uno, así como a través de las redes sociales de Azteca Noticias, donde verás más detalles de la transmisión en vivo.

¿Cómo ver Hechos Meridiano con Alejandro Villalvazo y Christian Lara por internet?

Puedes ver Hechos Meridiano de forma gratuita a través de YouTube y del sitio oficial de Azteca Noticias, además de seguir la transmisión y todos los contenidos del noticiero en nuestras principales redes sociales, como Facebook y TikTok.

A continuación, te compartimos los links para seguir la transmisión en vivo.

