¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el Universo? El espacio exterior guarda fragancias similares a algunos elementos cotidiano de la Tierra, pasando de aromas dulces y agradables a hedores insoportables en cuestión de años luz.

Aunque el espacio exterior es un vacío casi perfecto, los rastros químicos que flotan entre estrellas y galaxias esconden un contraste realmente fascinante.

¿A qué huele el Universo? Los aromas del espacio exterior

El olor del Universo varia radicalmente según la región y las sustancias químicas presentes en cada una, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cosmos alberga desde gases extremadamente desagradables gasta compuestos dulces y frutales, pero ¿a qué huele realmente?

Los olores más fétidos del Universo:

Amoniaco (NH3): Despide un olor muy parecido a la orina de los perros o a pescado descompuesto .

Despide un muy parecido a la o a . Sulfuro de Hidrógeno (H2S): Un hedor similar al de un huevo podrido .

Un hedor similar al de un . Fosforina (C5H5P): Desprende una fragancia semejante al ajo .

. Carbonilo (OCS): Un gas que emite un olor semejante al del estiércol.

semejante al del Cianuro de hidrógeno (HCN): Despide una fragancia característica de las almendras amargas.

El lado dulce y agradable del cosmos:

En el Universo existen algunos rincones que desprenden aromas realmente dulces:



Sagitario B: Una nebulosa gigante , en donde se ha descubierto el Formiato de Etilo (C3H6O2), sustancia que desprende un olor a frambuesa y ron .

, en donde se ha descubierto el (C3H6O2), sustancia que desprende un . Estrella IRAS 16293-2422: En este rincón se encontró el glicolaldehído, que en ciertas condiciones puede crear un aroma a azúcar.

¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el universo? 👃🏾 🤔

Aquí te tenemos la respuesta 🤢 ⬇️#TuUniversum pic.twitter.com/xGxOPUjiwS — Universum Museo (@UniversumMuseo) August 18, 2026

¿Cómo es posible detectar olores en el espacio?

Detectar olores a miles de millones de kilómetros no requiere viajar sin un casco al Universo, ya que la ciencia ha descifrado las fragancias del cosmos mediante análisis de radiación electromagnética y las experiencias directas de las y los astronautas.

