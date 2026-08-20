¿A frambuesa y ron o a orina de perro? A esto huele realmente el Universo; las sustancias químicas del cosmos
Si pudieras quitarte el casco en medio del cosmos para inhalar profundo, la experiencia no sería lo que esperas, pues el Universo tiene olores que contrastan.
¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el Universo? El espacio exterior guarda fragancias similares a algunos elementos cotidiano de la Tierra, pasando de aromas dulces y agradables a hedores insoportables en cuestión de años luz.
Aunque el espacio exterior es un vacío casi perfecto, los rastros químicos que flotan entre estrellas y galaxias esconden un contraste realmente fascinante.
¿A qué huele el Universo? Los aromas del espacio exterior
El olor del Universo varia radicalmente según la región y las sustancias químicas presentes en cada una, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cosmos alberga desde gases extremadamente desagradables gasta compuestos dulces y frutales, pero ¿a qué huele realmente?
Los olores más fétidos del Universo:
- Amoniaco (NH3): Despide un olor muy parecido a la orina de los perros o a pescado descompuesto.
- Sulfuro de Hidrógeno (H2S): Un hedor similar al de un huevo podrido.
- Fosforina (C5H5P): Desprende una fragancia semejante al ajo.
- Carbonilo (OCS): Un gas que emite un olor semejante al del estiércol.
- Cianuro de hidrógeno (HCN): Despide una fragancia característica de las almendras amargas.
El lado dulce y agradable del cosmos:
En el Universo existen algunos rincones que desprenden aromas realmente dulces:
- Sagitario B: Una nebulosa gigante, en donde se ha descubierto el Formiato de Etilo (C3H6O2), sustancia que desprende un olor a frambuesa y ron.
- Estrella IRAS 16293-2422: En este rincón se encontró el glicolaldehído, que en ciertas condiciones puede crear un aroma a azúcar.
¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el universo? 👃🏾 🤔— Universum Museo (@UniversumMuseo) August 18, 2026
Aquí te tenemos la respuesta 🤢 ⬇️#TuUniversum pic.twitter.com/xGxOPUjiwS
¿Cómo es posible detectar olores en el espacio?
Detectar olores a miles de millones de kilómetros no requiere viajar sin un casco al Universo, ya que la ciencia ha descifrado las fragancias del cosmos mediante análisis de radiación electromagnética y las experiencias directas de las y los astronautas.
- Espectroscopía: Radiotelescopios que analizan la luz e infrarrojos que emiten los gases del espacio; cada molécula tiene una "huella digital" química única.
- Trajes espaciales: Los astronautas perciben olor a pólvora o metal quemado al regresar de una caminata, debido a partículas y oxígeno que se adhieren a sus trajes.