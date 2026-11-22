El frente frío número 8 marcará el inicio de semana con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperatura en distintas regiones de México.

Para este lunes 23 de noviembre, los efectos del sistema frontal se concentrarán principalmente en el noreste y oriente del país, donde Tamaulipas y Veracruz podrían registrar las precipitaciones más abundantes.

Frente frío 8 provocará lluvias intensas en Tamaulipas y Veracruz

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 8 avanzará sobre el Golfo de México, el noreste y el oriente del territorio nacional. Su interacción con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical favorecerá el desarrollo de lluvias fuertes a muy fuertes.

Las precipitaciones más intensas se esperan en el sureste de Tamaulipas y el norte y centro de Veracruz, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia.

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Otros estados también tendrán condiciones para lluvias importantes. En San Luis Potosí (este), Puebla (norte y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur) se pronostican precipitaciones de 50 a 75 milímetros.

En Nuevo León (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Oaxaca (norte y este), Campeche (suroeste) y Yucatán (este) se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros.

Por otra parte, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero tendrán intervalos de chubascos, mientras que en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos se prevén lluvias aisladas.

¿Dónde hará más frío este lunes 23 de noviembre?

La masa de aire ártico que impulsa al frente frío ocasionará un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Las condiciones más frías se esperan en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría bajar hasta los -10 grados Celsius, con mínimas de hasta -5 grados.

En las regiones montañosas de Baja California se pronostican temperaturas de -5 a 0 grados, mientras que en zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla los valores podrían ubicarse entre 0 y 5 grados.

Sin embargo, el frío no llegará a todo el país. En Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados. Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán podrían alcanzar entre 30 y 35 grados.

Evento de Norte tendrá rachas de hasta 70 km/h

Otro de los efectos del frente frío será el evento de Norte, que durante el lunes provocará vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz.

Durante la noche, estas condiciones se extenderán hacia el istmo y el golfo de Tehuantepec.

El oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California y en los litorales de Jalisco, Colima, Tamaulipas y el norte de Veracruz.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México se pronostica cielo nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y condiciones templadas por la tarde.

En la Ciudad de México se esperan temperaturas mínimas de 11 a 13 grados y máximas de 22 a 24 grados Celsius. Además, existe probabilidad de lluvias aisladas.

En Toluca, Estado de México, el ambiente será más frío, con temperaturas mínimas de 5 a 7 grados y máximas de 18 a 20 grados. En las zonas altas mexiquenses podrían presentarse bancos de niebla durante la mañana.