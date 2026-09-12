Clima CDMX

Notas
-
Así aplica el doble hoy no circula por contingencia ambiental en CDMX y Edomex
Se mantiene activa la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México. Conoce las medidas y los vehículos que no pueden circular este domingo.
-
¿Te vas de fiesta este sábado? Aguas con las lluvias que siguen azotando al país, mientras que el calor no se va
Jalisco y Michoacán tendrán las lluvias más fuertes, mientras Baja California enfrentará temperaturas superiores a 45 grados.
-
¡Iztapalapa bajo el agua! Lluvias provocan pérdidas materiales
¡Madrugada de pesadilla! Intensa tormenta de madrugada inundó casas y calles en varias colonias de Iztapalapa. Vecinos perdieron muebles y vehículos por inundaciones.
-
Fuga causa socavón de riesgo cerca de escuelas en Ecatepec, mientras dormía
Alerta por socavón de dos semanas cerca de escuelas en Ecatepec y choque en la GAM termina con camioneta abandonada. Estos son los hechos mientras usted dormía.
-
ATENCIÓN: Se esperan fuertes lluvias y granizo en estas 11 alcaldías de la CDMX
La SGIRPC activa la alerta amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX.
-
México tendrá un clima extremo: lluvias torrenciales y calor de hasta 40 °C en estos estados
Aunque en algunos estados se prevé un amanecer por debajo de los 5 °C, las lluvias y las altas temperaturas ocasionarán un clima extremo en México.
Videos
Galerías
-
IMPRESIONANTES FOTOS: Indios Verdes colapsa, paradero queda bajo el agua tras fuertes lluvias en CDMX
-
Chihuahua bajo hielo: lluvia, granizo y vientos pintan de blanco campos menonitas
-
La Rosilla, Durango: Niños desafían -10 °C en el “Congelador de México” para ir a la escuela
-
FOTOS: Un lienzo invernal; la Sierra Gorda amanece a menos 4 grados en Querétaro
-
FOTOS: ¡Chihuahua bajo la nieve! Más de 20 municipios se congelan ante la ola de frío polar