Un trabajador prensado en Santa Catarina, Monterrey movilizó a los cuerpos de emergencia la noche del jueves 26 de noviembre, luego de que un descuido en plena jornada dentro de una planta industrial lo dejara atrapado de ambas piernas.

El reporte oficial de Protección Civil de Nuevo León ubica el accidente a las 23:43 horas en las instalaciones de la Empresa Industrial Mexicana, localizada en el cruce de las calles Galeana y Guillermo Altamirano, en la colonia El Lechugal.

Un paso en falso sobre la maquinaria

Todo ocurrió mientras el operador realizaba labores en la parte superior del equipo industrial. De acuerdo con la información recabada de Info 7, el empleado dio un paso en falso, perdió el equilibrio y cayó directamente sobre la maquinaria en funcionamiento.

El golpe y el mecanismo del equipo atraparon sus dos extremidades inferiores, provocándole lesiones de gravedad que le impidieron salir por su propio pie.

🚨Un trabajador resultó lesionado luego de sufrir un accidente laboral al quedar prensado de ambas extremidades inferiores por maquinaria industrial, en una empresa ubicada en la colonia El Lechugal, en Santa Catarina.



El accidente se registró durante la noche del jueves en la… pic.twitter.com/78sRE1xUAh — INFO7MTY (@info7mty) November 27, 2026

Sus compañeros activaron el paro de emergencia

La historia pudo terminar mucho peor, pero quienes trabajaban cerca de él reaccionaron de inmediato. Al ver lo que acababa de pasar, sus propios compañeros corrieron a activar el paro de emergencia de la máquina para detener el equipo.

Gracias a esa maniobra lograron liberarlo antes de que el mecanismo causara un daño mayor, mientras pedían el apoyo médico al sitio.

Traslado al Hospital 21 del IMSS y zona acordonada

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Santa Catarina llegaron a la planta para revisar al lesionado, brindarle los primeros auxilios e inmovilizarle ambas piernas para evitar que el trauma empeorara durante el movimiento.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia al Hospital 21 del IMSS para recibir atención médica especializada. Al finalizar el auxilio, Protección Civil de Santa Catarina acordonó y resguardó el área del accidente para dar seguimiento al procedimiento correspondiente.