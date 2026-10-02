VIDEO: Reportera es atropellada cuando transmitía en vivo sobre un accidente en Monterrey

Atropellan a una reportera que se encontraba transmitiendo en vivo sobre un accidente ocurrido en Monterrey, Nuevo Léon. La mujer se encontraba haciendo su trabajo cuando fue víctima en el mismo lugar.

VIDEO: Así fue el momento en que una camioneta atropella a una reportera durante una transmisión en vivo

El momento del accidente quedó grabado en video, mismo donde se aprecia que la profesional se encontraba haciendo un reporte de los hechos ocurridos previamente en la avenida Morones, Prieto, colonia Nuevo Repueblo.

En las imágenes se distingue perfectamente cómo al momento en que la mujer reporteaba, una camioneta pierde el control al momento de manejar por la avenida, con afectaciones por lluvia, y resbala dando un giro que impactó directamente contra la reportera.

Al momento se conoce que el estado de salud de la misma, quien transmitía un deslave para un medio, la reportera Alma de la Rosa, solo presenta golpes, mientras que el camarógrafo Cristian Morales, fue trasladado a un hospital.

