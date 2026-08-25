Abandona a su hijo de 7 años en el Monte Fuji porque se cansó de caminar

La policía de Japón reprendió a un hombre que dejó a su hijo de siete años solo a mitad del camino del Monte Fuji para continuar la caminata hacia la cima en compañía de otro de sus hijos.

El menor fue localizado por el empleado de un refugio mientras estaba sentado en un banco a 2,500 metros sobre el nivel del mar, en la sexta estación de la ruta Fujinomiya, así lo reportó la cadena local TV Asahi. Tras el hallazgo, el trabajador del lugar notificó el caso a las autoridades locales.

Dragon like cloud over Mount Fuji at sunrise. pic.twitter.com/pTvQUM6l5y — DaVinci (@BiancoDavinci) April 19, 2026

¿Por qué se quedó ahí el niño?

De acuerdo con el informe policial, la familia bajaba del monte cuando el niño de siete años se cansó y se negó a seguir caminando. El padre le indicó que esperara en el punto donde después fue encontrado mientras él y su hermano mayor avanzaban hacia las zonas más altas de la montaña.

Cinco horas después, al regresar al sitio donde habían dejado al menor, los oficiales de policía se encontraban custodiando al niño. Las autoridades entregaron al menor ileso a su tutor y le advirtieron sobre la responsabilidad penal e infracciones administrativas que implica abandonar a un menor en condiciones de riesgo, ante lo cual el hombre dijo estar arrepentido.

Hay riesgos en la montaña

El Monte Fuji, la cumbre más alta del país con 3,776 metros de altitud, tiene constantemente condiciones meteorológicas cambiantes y riesgo de mal de montaña entre los excursionistas.

Ante el aumento de incidentes en los paseos, los gobiernos de las prefecturas de Yamanashi y Shizuoka implementaron medidas de seguridad que incluyen restricción en el número máximo de senderistas permitidos por día en las rutas principales, la impartición de instrucciones breves sobre seguridad y prevención de accidentes antes del inicio del ascenso y tarifas destinadas a la conservación de las rutas y al mantenimiento de las instalaciones de rescate.

