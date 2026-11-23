La lluvia no fue lo único que encontraron los servicios de emergencia durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, CDMX.

En el cruce de Calzada de Guadalupe y Garrido, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una bebé de apenas cuatro o cinco meses de edad fue localizada abandonada y mojada, por lo que policías y paramédicos acudieron para ponerla a salvo.

Policías y paramédicos rescataron a la bebé bajo la lluvia

Elementos de la Policía Auxiliar y personal de Protección Civil de la demarcación intervinieron para resguardar a la pequeña, quien fue encontrada expuesta a las condiciones meteorológicas de la madrugada. Los paramédicos la trasladaron a una ambulancia, donde le realizaron una primera valoración médica.

La menor fue atendida y protegida mientras se activaban los procedimientos correspondientes para garantizar su seguridad y determinar qué ocurrió antes de que fuera encontrada en ese punto de la capital.

¿Qué pasó con la bebé rescatada en la Calzada de Guadalupe?

De acuerdo con información de la alcaldía Gustavo A. Madero, la pequeña estaba mojada por la lluvia cuando llegaron los servicios de emergencia. Tras recibir atención inicial, fue trasladada a la Agencia 59 del Ministerio Público, especializada en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

En esa instancia se inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que fue abandonada e identificar a la persona que resulte responsable.

El médico legista que examinó a la bebé calculó que tenía entre cuatro y cinco meses de edad. Además, reportó que se encontraba estable y en buen estado de salud, pese a las condiciones en las que fue localizada.

Esta madrugada, nuestros policías y paramédicos rescataron a una bebé abandonada en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.



Cuando llegué, la pequeña estaba mojada por la lluvia. Le conseguimos ropa nueva y un biberón. Me quedé a su lado y la acompañé hasta la Agencia 59,… pic.twitter.com/PlJK4BXG7o — Janecarlo Lozano (@yancolozano) November 23, 2026

Alcalde de Gustavo A. Madero acompañó a la pequeña

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso acudió al lugar donde fue encontrada la menor y, según el reporte de la demarcación, consiguió ropa seca, pañales y biberones para atender sus necesidades inmediatas.

El funcionario también acompañó a la bebé durante su traslado al Ministerio Público y señaló que dará seguimiento tanto a la investigación como al bienestar de la pequeña.

Por ahora, las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe y determinar quién dejó a la menor en ese lugar.