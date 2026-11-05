Agentes federal abatieron a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General” o “El Lic”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, con operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México (CDMX).

La muerte de este sujeto ocurrió en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y fue confirmada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, este jueves 5 de noviembre de 2026.

¿Qué se sabe de la muerte de “El General”?

Trabajos de inteligencia e investigación llevaron a los agentes federales a saber de la existencia de inmuebles relacionados con integrantes de un grupo delictivo dedicado a actividades de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible, venta y distribución de drogas, así como tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá.

En seguimiento a estas investigaciones, las autoridades implementaron un operativo en la zona de Lomas Verdes, donde los tripulantes de un vehículo identificaron a los agentes federales y les dispararon.

Ante esta situación, los elementos de seguridad repelieron la agresión y dos personas perdieron la vida, entre ellas Edgar Aarón Vázquez Alvarado

El narcotraficante murió en un intercambio de disparos cuando los elementos de seguridad federales estaban por detenerlo por el delito de delincuencia organizada.

En el Estado de México, compañeros de @SSPCMexico fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “el Lic”identificado como líder y… pic.twitter.com/mopVMk6HmH — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2026

“El General”, el autor intelectual del homicidio de Milton Morales, policía de CDMX

“El General” o “El Lic” era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal.

Las investigaciones lo señalan como el autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024.

Milton Morales Figueroa era comandante de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y lo mataron a balazos en el municipio de Coacalco.