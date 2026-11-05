El caso de Ryan Wedding y el Cártel de Sinaloa sumó la detención de un exfuncionario judicial mexicano. Autoridades arrestaron el domingo 1 de noviembre en Colombia a Luis Benítez Alcántara, exjuez de distrito en la Ciudad de México de 49 años, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de cobrar 2 millones de dólares para liberar a un operador de esta red.

Pagos en partes y una liberación el mismo día del cobro

El trato se armó entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. En ese periodo, Benítez Alcántara supervisaba el proceso de extradición de Andrew Clark, un canadiense de 36 años identificado como el segundo al mando en el grupo de Wedding.

Estados Unidos pedía a Clark por tráfico de cocaína y homicidio. Para evitar su traslado y salir de prisión, el canadiense transfirió 2.75 millones de dólares en pagos pequeños mediante intermediarios. De ese monto, acordó pagarle 2 millones al juez por un fallo favorable.

Homeland Security Task Force investigation leads to Mexican federal judge’s arrest on U.S. charges of accepting $2 million bribe to free Canadian drug trafficker who was second-in-command to former Olympic snowboarder and notorious drug lord Ryan Wedding https://t.co/MPxg8qGhwX — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) November 5, 2026

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez Alcántara terminó de recibir los 2 millones de dólares, le concedió la fianza a Clark y ordenó liberarlo. Pese al pago, autoridades mexicanas recapturaron al canadiense días después y lo entregaron a Estados Unidos, donde su proceso sigue abierto.

La captura en Colombia y las fechas de juicio

En una investigación del FBI junto con policías de Los Ángeles, Colombia y Canadá, agentes ubicaron a Benítez Alcántara en territorio colombiano. Ahora Estados Unidos solicitará su extradición para juzgarlo en California por nueve cargos federales de complicidad, que alcanzan hasta 15 años de cárcel por cada uno.

En tanto, el exatleta olímpico Ryan Wedding, señalado de dirigir el envío de cocaína desde Sudamérica y México hacia Estados Unidos y Canadá, permanece bajo custodia tras su captura en México en enero de 2026. Tiene dos juicios programados para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.