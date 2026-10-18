ÚLTIMA HORA: Abaten en Colima a presuntos líderes de “Los Mezcales"; los vinculan con ola de homicidios

Fuerzas de seguridas abatieron a “El Español” y “Santos”, señalados por ordenar recientes asesinatos en Colima. Ambos eran identificados como integrantes de “Los Mezcales”, brazo armado del Cártel Independiente de Colima.

De acuerdo con primeros reportes, ambos murieron durante un enfrentamiento con elementos de Marina y de la SSPC estatal, luego de disparar contra las fuerzas de seguridad durante este domingo 18 de octubre.

Caen presuntos integrantes de "Los Mezcales" en Colima

Sergio “N”, alias “El Español”, de 26 años, y Francisco “N”, conocido como “Santos”, de 27, fueron abatidos durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima (SSPC), en el tramo carretero Coquimatlán–Villa de Álvarez.

De acuerdo con información de inteligencia, ambos formaban parte de “Los Mezcales”, grupo vinculado al Cártel Independiente de Colima (CIC), y eran señalados como presuntos responsables de ordenar los homicidios registrados durante los últimos días en la entidad.

Durante el operativo, los dos hombres habrían disparado contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión, lo que derivó en la muerte de ambos.

|Azteca Noticias

“El Español”, jefe de sicarios y operador del Cártel Independiente de Colima

“El Español” figuraba entre los principales operadores logísticos y financieros de “Los Mezcales”, además de encabezar una célula de sicarios encargada de ejecutar las órdenes de la organización criminal.

Su posición dentro del grupo había adquirido mayor relevancia tras las recientes detenciones de otros integrantes importantes de la estructura delictiva, lo que lo colocaba entre sus principales mandos operativos.

“Santos”, operador del narcomenudeo con antecedentes delictivos

Por su parte, Francisco “N”, alias “Santos”, originario de Villa de Álvarez, era identificado como operador del narcomenudeo de la misma organización y también era señalado por su participación en las órdenes para cometer los recientes homicidios.

Su historial policial incluía una detención por robo de vehículo en 2021 y otra por robo a negocio con violencia en 2020. Además, había sido detenido previamente en Ensenada, Baja California.

Sin embargo, uno de sus antecedentes más relevantes ocurrió el 28 de julio de 2026, cuando fue detenido por delitos contra la salud, presuntamente en posesión de aproximadamente mil dosis de droga.

