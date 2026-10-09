Notas
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¡Terror en guardería de Brasil! Hombre armado toma rehenes y amenazó con incendiar el lugar
Toma de rehenes en una guardería de Curitiba, Brasil: un hombre armado amenazó con incendiar el lugar y la policía negoció para liberar a los niños retenidos.
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Con signos de violencia: Hallan dos cuerpos dentro de una cajuela en Ecatepec, Edomex
El cuerpo de los dos hombres, de entre 25 y 30 años de edad, fueron encontrados al interior de la cajuela de un Tsuru blanco en calles de Ecatepec, Edomex.
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Corría en el Bosque del Ocotal y fue acosada por un hombre: Detienen al agresor en Cuajimalpa
La mujer de 43 años de edad pidió ayuda a los oficiales de policías tras ser acosada por Ricardo “N”, un hombre de 26 años de edad; así ocurrieron los hechos.
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¡Pánico en Oaxaca! Falla en el mofle de un taxi fue confundida con una balacera | VIDEO
Un taxi con una falla en el mofle provocó fuertes estruendos en 5 Señores, Oaxaca, que fueron confundidos con disparos; Fiscalía descartó una balacera.
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Adolescente que sobrevivió al presunto ataque de Cindy Tamez en Nuevo León narra el multihomicidio
El menor fue entrevistado por la Fiscalía y su relato forma parte de las diligencias para reconstruir las últimas horas de la familia tras el supuesto ataque de Cindy Tamez.
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¡Alerta en Atizapán de Zaragoza! Roban varios autos durante la madrugada
Vecinos de Las Alamedas, en Atizapán de Zaragoza, denunciaron el robo de espejos de varios autos durante la madrugada; cámaras captaron a ladrones.
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La violencia contra periodistas en México y el clima de intimidación que amenaza la libertad de prensa
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Familias marchan por justicia tras asesinato de dos niños en Culiacán