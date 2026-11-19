Este viernes 20 de noviembre, el pronóstico del clima estará marcado por lluvias fuertes, mañanas frías y tardes calurosas en distintas regiones de México. Estas condiciones estarán relacionadas con la permanencia del frente frío número 6 sobre el golfo de México, el avance de un nuevo sistema frontal por el noroeste y la presencia de canales de baja presión que favorecerán las precipitaciones en varias zonas del país.

Aunque la masa de aire polar asociada al primer frente comenzará a perder intensidad, todavía habrá viento del norte, bancos de niebla y temperaturas cercanas a cero en zonas serranas.

En contraste, el ambiente caluroso persistirá en regiones del Pacífico, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes y qué tan intensas serán?

Si tienes actividades al aire libre o necesitas viajar por carretera, toma en cuenta que las precipitaciones más importantes se concentrarán en el este de Guerrero y el sur de Veracruz, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

También se esperan chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En otras zonas del país podrían presentarse lluvias aisladas.

El riesgo no está únicamente en la lluvia. Las precipitaciones fuertes podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves. También podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

En nuestro #VideoPronóstico infórmate sobre las condiciones del tiempo que habrá esta noche y el día de mañana en territorio nacional. ¡Muy buenas noches! pic.twitter.com/XZJOYcbyn9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 20, 2026

¿Seguirá el frío durante la mañana o aumentará la temperatura?

Las primeras horas del viernes todavía tendrán ambiente frío, principalmente en las regiones montañosas. Las temperaturas más bajas, de -5 a 0 grados, se esperan en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

En otras zonas serranas del país el termómetro podría marcar entre 0 y 5 grados; sin embargo, durante el día habrá un aumento de temperatura en buena parte del norte, noreste, centro y oriente.

El contraste será evidente en el Pacífico, donde se esperan máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Colima, zonas costeras de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.