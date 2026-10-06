¿Quién autorizó la Academia Policial de Querétaro? Esto hay detrás de la polémica con EU

La Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro quedó en medio de la polémica luego de que en Palacio Nacional señalaran que un proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero requiere autorización del Estado mexicano.

La SRE confirmó que recibió un oficio del gobierno de Mauricio Kuri sobre la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, aunque indicó que el documento no señalaba que el objetivo fuera establecer cooperación internacional en seguridad.