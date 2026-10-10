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Cómo saber si un dólar es falso: señales de seguridad que debes revisar
Los dólares falsos no solo circulan en Estados Unidos, pues también pueden llegar a México.
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Trump explota por no ganar el Nobel de la Paz; exige el premio por detener 8 guerras y capturar a Maduro
Donald Trump aseguró que terminó con ocho guerras, salvando la vida de millones de personas.
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Tiroteo en Pensilvania: Hombre deja nueve muertos, entre ellos niños; esto es lo que se sabe
Dos cuerpos en la calle, un sospechoso acorralado y nuevas detonaciones congelaron a los agentes al irrumplir en el inmueble.
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¿Regresará a prisión? Christa Pike sale del hospital tras sobrevivir a dos inyecciones letales
La mujer de 50 años volvió al centro penitenciario de Tennessee, donde continuará recibiendo atención médica después de sobrevivir al intento de ejecución.
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Casos de shigellosis en EU van en aumento: ¿Qué es y cómo se contagia la infección que ocasiona diarrea con sangre?
Los casos de shigellosis en Estados Unidos han incrementado; los síntomas suelen comenzar entre uno y dos días después de la infección y durán 7 días.
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"Amanecer de Yemen": Esta es la escalada bélica de rebeldes hutíes en Arabia Saudita
El ataque de los rebeldes hutíes forzó el cierre preventivo de terminales clave y amenazó las rutas globales del petróleo en el mar Rojo.
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"Un día sin inmigrantes": Protestas en Estados Unidos por políticas migratorias de Donald Trump
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