¡Caos y emergencia en la Guadalajara-Colima! Accidente provoca cierre total de carretera y enorme columna de humo

Un aparatoso accidente sobre la carretera Guadalajara-Colima provocó el cierre total de la circulación y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, después de que un tractocamión sufriera una volcadura y terminara incendiado la tarde de este domingo, a la altura de Tuxpan, Jalisco.

El percance provocó una enorme columna de humo, visible a kilómetros de distancia, que alertó a conductores y habitantes de la zona; tras reportarse la volcadura de la unidad, elementos de la Guardia Nacional Carreteras, bomberos y paramédicos se movilizaron al sitio para atender la emergencia.

¿Dónde ocurrió el accidente en la carretera Guadalajara-Colima?

El accidente ocurrió cerca del puente de Beltrán, dentro del municipio de Tuxpan, Jalisco; el tractocamión salió de la carretera tras volcar y posteriormente comenzó a incendiarse, por lo que fue necesario interrumpir completamente el paso vehicular.

La emergencia se registró alrededor de las 15:00 horas y rápidamente generó afectaciones para quienes utilizaban esta importante vía de comunicación entre Jalisco y Colima; las filas de vehículos comenzaron a extenderse mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Bomberos y Protección Civil atienden la emergencia

Después del reporte, personal de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, junto con elementos de Bomberos de Jalisco, acudieron a la zona para controlar la situación y realizar las maniobras necesarias.

También se movilizaron unidades de la Comandancia Regional Ciudad Guzmán de Protección Civil Jalisco; los equipos concentraron sus esfuerzos en atender el incendio, reducir los riesgos y permitir que posteriormente pudiera retomarse la circulación en la carretera Guadalajara-Colima.

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#Tomeprecauciones en #Guadalajara se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 117+500 de la carretera Guadalajara-Colima con dirección Guadalajara. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/RHuj9PgjLD — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 16, 2026

Videos muestran la magnitud del incendio

La emergencia también comenzó a circular en redes sociales, donde fueron compartidos varios videos relacionados con el accidente; en las imágenes puede apreciarse la enorme columna de humo que se elevó sobre la zona y que podía distinguirse desde varios puntos cercanos.

CERRADA LA GUADALAJARA-COLIMA POR TRÁILER EN LLAMAS



La volcadura e incendio de un tractocamión provocó el cierre total de la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del Puente de Beltrán, en Tuxpan, Jalisco.



Autoridades ya trabajan en el lugar. pic.twitter.com/H0qiB9Gyz4 — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) August 17, 2026

La dimensión del humo permitió a conductores y habitantes advertir que algo ocurría sobre la carretera Guadalajara-Colima incluso antes de conocer los detalles del siniestro; las grabaciones también muestran las condiciones que enfrentaron los cuerpos de emergencia durante las labores de atención.