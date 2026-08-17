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¡Caos y emergencia en la Guadalajara-Colima! Accidente provoca cierre total de carretera y enorme columna de humo

La tarde de este domingo, una aparatosa volcadura de un tractocamión terminó con un incendio sobre la carretera Guadalajara-Colima; el accidente provocó cierre total.

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La tarde de este domingo, una aparatosa volcadura de un tractocamión terminó con un incendio sobre la carretera Guadalajara-Colima; el accidente provocó cierre total.|GN Carreteras

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Un aparatoso accidente sobre la carretera Guadalajara-Colima provocó el cierre total de la circulación y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, después de que un tractocamión sufriera una volcadura y terminara incendiado la tarde de este domingo, a la altura de Tuxpan, Jalisco.

El percance provocó una enorme columna de humo, visible a kilómetros de distancia, que alertó a conductores y habitantes de la zona; tras reportarse la volcadura de la unidad, elementos de la Guardia Nacional Carreteras, bomberos y paramédicos se movilizaron al sitio para atender la emergencia.

¿Dónde ocurrió el accidente en la carretera Guadalajara-Colima?

El accidente ocurrió cerca del puente de Beltrán, dentro del municipio de Tuxpan, Jalisco; el tractocamión salió de la carretera tras volcar y posteriormente comenzó a incendiarse, por lo que fue necesario interrumpir completamente el paso vehicular.

La emergencia se registró alrededor de las 15:00 horas y rápidamente generó afectaciones para quienes utilizaban esta importante vía de comunicación entre Jalisco y Colima; las filas de vehículos comenzaron a extenderse mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Bomberos y Protección Civil atienden la emergencia

Después del reporte, personal de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan, junto con elementos de Bomberos de Jalisco, acudieron a la zona para controlar la situación y realizar las maniobras necesarias.

También se movilizaron unidades de la Comandancia Regional Ciudad Guzmán de Protección Civil Jalisco; los equipos concentraron sus esfuerzos en atender el incendio, reducir los riesgos y permitir que posteriormente pudiera retomarse la circulación en la carretera Guadalajara-Colima.

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Videos muestran la magnitud del incendio

La emergencia también comenzó a circular en redes sociales, donde fueron compartidos varios videos relacionados con el accidente; en las imágenes puede apreciarse la enorme columna de humo que se elevó sobre la zona y que podía distinguirse desde varios puntos cercanos.

La dimensión del humo permitió a conductores y habitantes advertir que algo ocurría sobre la carretera Guadalajara-Colima incluso antes de conocer los detalles del siniestro; las grabaciones también muestran las condiciones que enfrentaron los cuerpos de emergencia durante las labores de atención.