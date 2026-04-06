¡Cae a barranco! Combi de pasajeros sufre accidente y deja varios lesionados en Ahuacatlán, Puebla

Una combi de pasajeros terminó en el fondo de un barranco tras un aparatoso accidente en la sierra de Ahuacatlán, Puebla. El hecho ocurrió la tarde de este 5 de abril sobre la carretera interserrana, en un tramo donde la unidad perdió el control y salió del camino.

Los primeros reportes apuntan a que el conductor manejaba presuntamente en estado de ebriedad; la combi cubría la ruta entre Ahuacatlán y San Mateo Tlacotepec cuando ocurrió el accidente.

El punto exacto donde ocurrió el accidente

El accidente se registró a la altura del paradero San Marcos, en la zona conocida como Los Potreros; un tramo de curvas y pendientes donde circulan unidades de transporte local.

Tras salir de la carpeta asfáltica, la combi se precipitó hacia un desnivel, lo que dejó a varios pasajeros lesionados dentro de la unidad.

Movilización de emergencia en la zona por aaccidente de combi

Paramédicos y elementos de seguridad llegaron al sitio para atender a los heridos. Algunos fueron estabilizados en el lugar y otros trasladados al hospital de Ahuacatlán.

Hasta ahora, no hay una cifra oficial de lesionados, pero se confirmó que varios pasajeros requirieron atención médica tras el accidente.

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Conductor señalado y tensión tras el accidente

Durante la atención del accidente, autoridades detectaron que la unidad operaba fuera de regulación; ante esta situación, el conductor fue retenido en un primer momento.

Sin embargo, la situación escaló en medio del percance. Un grupo de personas intervino y sacó del lugar al conductor involucrado, lo que impidió su traslado y permitió que huyera tras el accidente.

"El día de hoy, elementos de Seguridad Pública Municipal y Paramédicos atendieron un accidente a la altura de Los Potreros.

"Durante la intervención, autoridades detectaron que el conductor manejaba presuntamente en estado de ebriedad; sin embargo, el detenido fue sustraído mediante actos de violencia por un grupo de personas, impidiendo la aplicación de la ley y facilitando su fuga", explicó en un comunicado el Ayuntamiento de Ahuacatlán.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso para esclarecer cómo ocurrió el accidente y ubicar al conductor involucrado.