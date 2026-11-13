Uno va al hospital a curarse, pero lo que vivieron los pacientes del Hospital General de Zona Número 32 en Minatitlán, Veracruz, se convirtió en una auténtica pesadilla. Un terrible accidente dejó a varias personas con quemaduras, entre ellos bebés que apenas comienzan a vivir. ¿Te imaginas estar en el área de pediatría y que de pronto estalle sobre ti una tubería de agua hirviendo? Exactamente eso fue lo que pasó, desatando gritos y pánico total en los pasillos el jueves 12 de noviembre.

El instinto de un padre: Alexis cubre a su bebé

Entre el caos, la historia de Alexis te parte el alma. El hombre estaba cuidando a su hija de apenas nueve meses cuando el agua a punto de ebullición comenzó a caer desde el techo. Sin pensarlo dos veces, usó su propio cuerpo como escudo humano para proteger a su pequeña. Por esta heroica reacción, Alexis terminó con graves quemaduras en la cabeza, el cuello, la espalda y los brazos. Su bebé tampoco salió ilesa, sufriendo dolorosas lesiones en la espalda y en una mejilla.

Un desastre anunciado en Pediatría

Las cosas toman un tono más oscuro cuando escuchas a los familiares. Según sus testimonios, la cifra de afectados llega al menos a seis personas. Lo que más indigna a todos es que entre los lesionados se encuentra una recién nacida que, para colmo, estaba intubada. Los testigos aseguran que las fallas en este lugar no son nuevas; revelaron que apenas unos días antes se había desplomado un plafón, dejando claro que el mantenimiento en la clínica simplemente no existe.

¿Qué dice el Seguro Social al respecto?

Ante la indignación pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un comunicado informando que ya están revisando las causas de la fractura en la tubería y evaluando las condiciones generales de las instalaciones. Lo curioso, es que ya encendió más el coraje de las familias, en su mensaje oficial omitieron por completo precisar cuántos lesionados más hubo realmente. Nadie entra a una clínica esperando salir con quemaduras, y hoy los padres afectados exigen que alguien pague por esta negligencia.