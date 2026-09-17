Notas
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“Los niños no se tocan”: niña de 2 años habría sufrido abuso dentro de una guardería del IMSS Guanajuato
La niña de 2 años presentó lesiones y sangrado, lo que de inmediato activó los protocolos por un presunto abuso ocurrido en una guardería del IMSS Guanajuato.
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Sarampión en Veracruz: hay 3 municipios en alerta tras dos fallecimientos
El sarampión sigue bajo vigilancia en Veracruz. Ya son 16 casos confirmados y dos personas fallecidas. ¿Qué municipios están bajo vigilancia y qué hacer para prevenir contagios? Te contamos.
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“¡No tenemos camilla!” Denuncian carencias en hospital IMSS en Mazatlán
Una denuncia por falta de camillas en el IMSS de Mazatlán abrió cuestionamientos sobre la atención en urgencias; el instituto explicó qué ocurrió con la paciente.
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Paciente termina en el piso del IMSS Nayarit y familiares claman por ayuda; esto respondió el instituto
Familiares pidieron una camilla y un médico para atender a una paciente que estaba en el piso de una clínica del IMSS Nayarit; el instituto respondió al video.
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Lleva un mes con el brazo fracturado y no lo operan por falta de insumos en el IMSS-Bienestar de Veracruz: Paciente denuncia en Hechos Meridiano
La falta de insumos volvió a perjudicar a un paciente en IMSS-Bienestar de Veracruz que requiere atención de urgencia; a través del WhatsApp de Hechos Meridiano, la mamá de Víctor Regules compartió la historia de su hijo.
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VIDEO| Si no quiere, no operen: coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz a residentes que exigen insumos médicos
Médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz encaran a Roberto Ramos Alor por la falta de medicamentos e insumos para operar.