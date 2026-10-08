¿Qué ocurrió en el Senado? Trabajador se accidenta y es trasladado al hospital

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el Senado de la República, luego de que un trabajador que realizaba labores de mantenimiento en el área del asta bandera sufrió un accidente y quedó atrapado de un brazo en una máquina.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:15 de la tarde, cuando el hombre realizaba trabajos en la parte alta del edificio donde se encuentra el salón de sesiones.

Durante las labores, su brazo izquierdo quedó atascado en una máquina, por lo que comenzó a pedir ayuda. La situación generó movilización dentro de la sede legislativa ubicada en Reforma 135, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información disponible, el trabajador laboraba para una empresa privada y fue auxiliado inicialmente por personal de Protección Civil y de resguardo parlamentario del Senado.

Bomberos llegaron al Senado tras reporte de emergencia

Horas después de que concluyera la sesión, un fuerte golpe se escuchó en el patio del Federalismo. Ante el reporte de una persona que requería auxilio urgente en la parte alta del inmueble, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron a la sede legislativa.

Los bomberos se presentaron alrededor de las 5:10 de la tarde sin embargo, al llegar al inmueble, personal de Protección Civil del Senado ya había intervenido para auxiliar al trabajador.

Hermetismo en el Senado. Hace unos minutos se escuchó un fuerte golpe. Acudieron bomberos para un rescate. Sin embargo personal de resguardo parlamentario se contradice pues afirman que ya se trasladó a la persona mientras siguen encerrados en servicios médicos… 🎥@evehd2429 https://t.co/m8IbmmFtmn — Angel Gallegos (@gallegoso) October 7, 2026

Durante los primeros momentos del incidente se mantuvo hermetismo en torno a lo ocurrido, mientras personal de resguardo parlamentario procuraba mantener discreción sobre la situación.

Las maniobras para auxiliar al trabajador se prolongaron durante casi una hora. Posteriormente, personal de resguardo de la Cámara Alta trasladó a Ramón Bernal en silla de ruedas y con suero intravenoso hacia el área de servicios médicos del edificio Hemiciclo.

Trasladan al trabajador a un hospital

El trabajador permaneció menos de cinco minutos en la enfermería de la sede legislativa; después fue llevado por personal de Protección Civil del Senado hacia una ambulancia del propio recinto para continuar con la atención médica.

Ramón Bernal fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas, donde recibiría atención médica tras el accidente ocurrido durante sus labores de mantenimiento.

Al momento de ser conducido hacia el transporte médico, el hombre pudo caminar por su propio pie.

A su salida del inmueble, elementos de seguridad cubrieron el brazo izquierdo del trabajador con una manta y una chamarra azul. También le colocaron una gorra negra mientras era conducido hacia la ambulancia.