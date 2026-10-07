Notas
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¿Qué ocurrió en el Senado? Trabajador se accidenta y es trasladado al hospital
Un trabajador realizaba labores cuando sufrió un accidente; personal del Senado lo auxilió y posteriormente fue llevado a un hospital, ¿qué se sabe?
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Senado emite declaratoria constitucional contra la doble nacionalidad, se turna a Cámara de Diputados
El Senado avala candado contra la doble nacionalidad para aspirantes a la presidencia , gubernaturas y jefatura de Gobierno de la capital, ¿cuándo entra en vigor?
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"Los números hablan por sí mismos": Enrique Inzunza minimiza 23 mil firmas que piden su desafuero
¡Se escuda en los votos! Enrique Inzunza presume 650 mil sufragios para desestimar las 23 mil firmas que exigen su desafuero.
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¿Qué pasará con Andrea Chávez tras ser derrotada por Cruz Pérez Cuéllar como coordinadora de Morena en Chihuahua?
¿Regresará al pleno? Tras perder Chihuahua ante Cruz Pérez Cuéllar surge la pregunta de si la senadora con licencia Andrea Chávez puede regresar a la Cámara Alta.
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¡Se agudiza la censura! Aprueban en lo general y particular “Ley antimemes”
¿Cárcel y multas por memes? Arranca el debate en el Pleno por la reforma a la Ley de Propiedad Industrial. Sigue la sesión en directo.
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¡El único voto en contra! Adán Augusto López rechaza Ley de Bienestar Animal en el Senado
¿Por qué se opuso? Todos los senadores votaron a favor de proteger a los animales como seres sintientes, excepto Adán Augusto.