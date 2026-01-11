Volcadura de camión en la México-Toluca provoca intenso tráfico previo a regreso a clases

Un accidente dejó afectaciones a la circulación vehicular la tarde de este domingo 11 de enero de 2026 en la carretera México-Toluca , luego de que un camión de carga volcó en el tramo que cruza por La Marquesa, dentro del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México. El percance provocó tránsito lento, principalmente en el sentido con dirección a la ciudad de Toluca.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pesada se volcó hacia la autopista en el tramo comprendido entre La Marquesa y Lerma, lo que obligó a las autoridades estatales a emitir una alerta vial para advertir a los automovilistas sobre las condiciones del camino.

Activan alerta vial por accidente en México-Toluca

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de México (C5 Edomex) informó sobre el accidente a las 14:18 horas, a través de una alerta vial en la que se detalló que el incidente generó tránsito lento en el sentido con dirección a Toluca.

Tras la volcadura, el flujo vehicular se redujo de manera considerable, principalmente en los carriles cercanos al lugar del percance, lo que provocó filas de automóviles y tiempos de traslado más largos de lo habitual. Elementos de seguridad y personal de apoyo se mantuvieron en la zona para prevenir nuevos accidentes y orientar a los conductores.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 036+500 de la carretera México - Toluca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8Ma00Mp6Pv — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 11, 2026

Marcha lenta en la México-Toluca: Así el tránsito tras accidente

Ante las afectaciones, las autoridades estatales exhortaron a los automovilistas que circulan por la carretera México-Toluca a reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y conducir con precaución. El llamado tuvo como objetivo evitar incidentes adicionales mientras se realizaban las labores correspondientes para atender el accidente y restablecer la circulación.

Las autoridades no detallaron si el camión transportaba algún tipo de carga especial ni si fue necesario realizar maniobras adicionales para retirar la unidad. Tampoco se informó sobre cierres totales de carriles.

La carretera México-Toluca es una de las vialidades más transitadas del Estado de México y conecta a la zona metropolitana del Valle de México con la capital mexiquense. Durante los fines de semana, el tránsito suele incrementarse por los desplazamientos hacia zonas recreativas como La Marquesa.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre personas lesionadas, daños materiales o el tiempo estimado para que la circulación vuelva a la normalidad.