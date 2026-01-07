Bloqueo parcial en la México-Toluca por temor a desalojo de albergue de perros con más de 40 años | Mientras Dormía

Un bloqueo parcial en la carretera Federal México-Toluca encendió las alertas durante la noche y madrugada, Mientras Usted Dormía, luego de que vecinos y voluntarios se manifestaran ante el temor de un posible desalojo de un albergue que protege a cientos de perros en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

Bloqueo por desalojo de albergue de perros activa la solidaridad vecinal

El bloqueo se registró luego de que comenzara a circular una alarma entre voluntarios del albergue , quienes temían que durante la noche se realizara el desalojo del refugio. "Me encontraba con mi familia partiendo la Rosca de Reyes y me encuentro con que quieren despojar al refugio de su casa", relató Azalea Ángeles, vecina de la zona.

Ante el riesgo de que los perros fueran retirados, vecinos decidieron cerrar parcialmente la vialidad. Dos carriles con dirección a Toluca permanecieron afectados mientras el bloqueo servía como medida de presión para evitar el desalojo del albergue.

Temor al desalojo del albergue de perros mantuvo el bloqueo y la alerta

Voluntarios advirtieron que el problema podría repetirse en otros espacios de rescate animal. "Hoy se lo están haciendo a un lugar con mil animales, al rato lo van a hacer con otros refugios", expresó Samiel Aguilar, voluntaria del albergue, durante la manifestación.

La solidaridad no tardó en llegar. A través de redes sociales se difundió la alerta y personas de distintos puntos de la CDMX y el Estado de México acudieron para respaldar la causa. "Es increíble que nadie venga a defenderlos, ellos también merecen respeto, son seres sintientes", reclamó Alicia Hernández, vecina que se sumó al bloqueo.

El albergue , que lleva más de 40 años rescatando perros y gatos abandonados, se encuentra bajo supervisión gubernamental desde diciembre debido a un asunto legal con representantes del patronato: "Mi familia y yo somos colaboradores del refugio desde hace más de 25 años", señaló Francisco, voluntario del centro.

Vecinos aseguraron que el lugar ha sido fundamental para la adopción de animales: "A mí me consta, nosotros hemos adoptado ya cinco animales de aquí", afirmó Carlos Malvido.

Durante la noche no se concretó ningún desalojo y ningún perro fue retirado del albergue; sin embargo, vecinos y voluntarios advirtieron que permanecerán en alerta permanente.

"Ellos son seres vivos, sólo piden un poco de cariño y alimento", concluyó Azalea Ángeles.