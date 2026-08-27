Muere trabajador aplastado por elevador en Monterrey, Nuevo León

Un trabajador de apenas 22 años murió luego de quedar prensado por el peso de un elevador dentro de un edificio en construcción en Monterrey, Nuevo León.

El accidente ocurrió en la colonia Paseo del Jardín, sobre la calle Plaza Verano Cruz con C. Eliseos, frente a un conocido club de la zona.

¿Quién era el trabajador que murió en Monterrey?

La víctima fue identificada como Axel Uriel García Gómez, de 22 años y originario de Ciudad de México.

El joven trabajaba para una empresa constructora encargada de levantar un complejo habitacional en la zona.

🔴#ÚLTIMAHORA | Un trabajador de 22 años, identificado como Axel Uriel García Gómez, perdió la vida tras quedar prensado por el peso de un elevador mientras laboraba en un edificio en construcción de la colonia Paseo del Jardín, al sur de #Monterrey.



El joven era originario de… pic.twitter.com/2KjdMoXRx0 — INFO7MTY (@info7mty) August 27, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, Axel se encontraba dentro del inmueble cuando quedó atrapado por el peso de un elevador, provocándole lesiones que terminaron por causarle la muerte.

Tras el accidente, corporaciones de auxilio y autoridades llegaron al lugar para revisar lo ocurrido.

Autoridades investigan qué pasó en la obra

Personal de las autoridades ingresó al edificio para realizar las primeras indagatorias y entrevistar a posibles testigos.

El cuerpo del joven quedó dentro de la construcción mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

¿Qué hacer ante un accidente en una obra de construcción?

Cuando un trabajador sufre un accidente dentro de una construcción, la prioridad es solicitar atención de emergencia y evitar que otras personas se acerquen a la zona de riesgo. También deben preservarse las condiciones del lugar para que las autoridades puedan determinar qué ocurrió.

En México, los accidentes de trabajo pueden ser investigados por las autoridades laborales y, dependiendo de las circunstancias, también pueden derivar en responsabilidades para la empresa.