El semáforo estaba en verde… el tren se llevó a un tráiler y una camioneta

Una persona murió tras un fuerte accidente entre un tren, una camioneta y un tráiler registrado la tarde de este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El choque ocurrió en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y la avenida Adolfo López Mateos, cerca de la Fiscalía, y dejó una escena de gran impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente con el tren en Ciudad Juárez?

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara instalada en el tráiler, los vehículos avanzaban con el semáforo en verde cuando el tren se aproximó al cruce.

El ferrocarril impactó primero al tráiler y posteriormente alcanzó a una camioneta Honda CR-V, que terminó prensada contra la unidad de carga. Ambos vehículos fueron arrastrados varios metros por el tren.

Las imágenes compartidas por la empresa transportista SIETE muestran que el tránsito vehicular tenía luz verde al momento del accidente.

🚨 Tremendo accidente en #CiudadJuárez



Una camioneta y un tráiler intentaron ganarle el paso al tren en el cruce de Juan Gabriel y López Mateos, pero fueron embestidos y arrastrados varios metros.



El impacto partió el vehículo en dos y dejó como saldo una persona sin vida.… pic.twitter.com/TtkEmWPMQ1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

La compañía señaló que en ese punto no había elementos suficientes para advertir a los conductores sobre la proximidad del ferrocarril.

“Se puede apreciar que la causa de este accidente es la nula señalización ni medidas de advertencia presentes en la intersección”, denunció la empresa.

También señaló la ausencia de luces indicadoras, barreras y otros mecanismos que pudieran impedir el paso de vehículos cuando se aproxima el tren.

¿Dónde ocurrió el choque del tren?

El accidente ocurrió sobre el Eje Vial Juan Gabriel, en su cruce con la avenida Adolfo López Mateos, debajo de un puente vehicular.

La zona quedó bajo resguardo mientras personal de Tránsito y de la Fiscalía realizaba los peritajes para establecer cómo ocurrió el impacto y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento se reporta una persona sin vida como saldo del accidente. Las autoridades continuaban con las diligencias en el sitio para determinar las circunstancias exactas del choque.

El video y los peritajes serán parte de los elementos utilizados para establecer responsabilidades.