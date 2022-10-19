Acta de nacimiento extemporánea: ¿Qué es y cómo tramitarla?

El acta de nacimiento extemporánea es un documento que se expide cuando el menor es registrado después de los 180 días o los seis meses posteriores a su nacimiento.

El trámite del acta de nacimiento extemporánea ayuda a todas aquellas personas a obtener el documento oficial que certifica su identidad como persona ante el Gobierno de México, incluyendo: nombre, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el trámite va dirigido a todas aquellas personas que viven en situación de abandono, calle o padecen enfermedades crónicas, físicas, mentales, o en fase terminal, así como:



Adultos mayores.

Personas con discapacidad o que vivan en circunstancias de desventaja social.

Niñas, niños, adolescentes y personas que vivan en circunstancias de desventaja social.

¿Cómo tramitar un acta de nacimiento extemporánea en CDMX?

El trámite del acta de nacimiento extemporánea únicamente puede efectuarse manera presencial las ventanillas del Registro Extemporáneo de Nacimiento Universal y Gratuito, ubicadas en calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, número 185, Piso 1, Colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La documentación cambia en caso de tratarse de personas mayores de edad o niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, para la población de 18 años, se solicita:



Acta de matrimonio, si está casada(o)

Fe de Bautismo

Acta de nacimiento de hijos, hermanos o padres

Credencial vigente del INE con domicilio en la Ciudad de México

Credencial vigente del INAPAM

Credencial del Servicio Postal Mexicano

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Credencial de instituciones de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Fuerzas Armadas

Documento de identidad emitido por una empresa privada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, puede ser recibo de teléfono, luz, agua o predial

Fotografía tamaño infantil en color o blanco y negro

En tanto, para niñas, niños y adolescentes se solicita:



Certificado de alumbramiento, con firma y cédula profesional del médico y sello del hospital o clínica

Fe de Bautismo

Presentar cuatro fotografías tamaño postal, dos de medio cuerpo y dos de cuerpo completo, de frente, con la misma ropa y en el mismo lugar

Actas de nacimiento de la madre y el padre

Acta de matrimonio

Credencial vigente del INE de los padres con domicilio de la Ciudad de México

Pasaporte de la madre o el padre

Credencial del Servicio Postal Mexicano

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de teléfono, luz, agua o predial)

En ambos casos el solicitante deberá exhibir el mayor número de documentos en original y copia. Este trámite es completamente gratuito en la capital del país y tiene un tiempo de respuesta de 15 a 30 días hábiles, para la entrega del acta de nacimiento extemporánea física.

De tener dudas adicionales para tramitar tu acta de nacimiento extemporánea en la CDMX, puedes consultar en la esta página.

