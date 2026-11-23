El Doble Hoy No Circula no aparece entre las restricciones confirmadas para este martes 24 de noviembre; sin embargo, los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán revisar sus placas antes de salir, pues el programa habitual contempla restricciones para vehículos con engomado rosa, terminación de matrícula 7 u 8 y holograma 1 o 2.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la capital y municipios conurbados del Estado de México; por tal motivo, si tienes previsto utilizar tu automóvil durante la jornada, conviene verificar el holograma y el último número de tu placa para evitar una sanción.

¿Qué autos no circulan este martes 24 de noviembre?

De acuerdo con el calendario habitual del Hoy No Circula, los vehículos que deben suspender su circulación son:

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción comprende un periodo de 17 horas, desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Los automóviles eléctricos e híbridos, así como los que cuentan con holograma 0 y 00, están entre los que pueden circular, además de las unidades contempladas en las excepciones oficiales.

Especial Consulta si la contaminación por partículas PM2.5 activará el Doble Hoy No Circula este martes y revisa qué carros tienen restricciones en CDMX y Edomex antes de salir.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa no se limita a la capital. En el Estado de México también contempla municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz y Huixquilucan.

¿De cuánto es la multa por no respetar la restricción?

Ignorar el Hoy No Circula puede afectar directamente el bolsillo. La sanción señalada para 2026 va de 20 a 30 UMA, es decir, de 2 mil 346.20 a 3 mil 519.30 pesos; a esto pueden sumarse gastos si el vehículo es remitido a un depósito.

¿Por qué preocupan las partículas PM2.5?

Estas partículas tienen un diámetro de hasta 2.5 micrómetros y pueden penetrar profundamente en los pulmones. Su presencia se relaciona con emisiones vehiculares, procesos industriales y otras fuentes de contaminación; la exposición puede agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Por ello, antes de salir este martes, revisa los avisos ambientales y las posibles actualizaciones de las autoridades. Las condiciones de calidad del aire pueden cambiar y, con ellas, las medidas de circulación.