Policía imputa a activistas que arrojaron sopa a pintura de Van Gogh

Las activistas que arrojaron sopa sobre la pintura de Van Gogh, “Los girasoles”, fueron imputadas por la policía de Reino Unido bajo el delito de daños criminales este sábado; mientras que la National Gallery de Londres informó que el cuadro ya está nuevamente en exhibición.

Según información emitida por el museo, la obra de Van Gogh sufrió “algunos daños menores en el marco, pero la pintura está ilesa”; esto luego de que el pasado viernes 14 de octubre, activistas miembros del grupo “Just Stop Oil” arrojaron sopa sobre la pintura “Los girasoles”.

De acuerdo con la agencia Reuters, tras arrojar dos latas de sopa de tomate, las activistas, quienes protestaban en contra del actuar del gobierno británico frente al cambio climático, se pegaron a la pared de la galería, donde permanecieron hasta que la policía se hizo presente.

¿Por qué activistas arrojaron sopa a pintura de Van Gogh?

A través de la cuenta oficial de “Just Stop Oil” en redes sociales, el grupo activista ambiental, declaró que arrojaron sopa a la pintura de Van Gogh para exigir al gobierno de Reino Unido detener todos los nuevos proyectos de petróleo y gas.

"¿Qué vale más, el arte o la vida?, ¿Importa más que la comida, importa más que la justicia? ¿Estás más preocupados por la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y las personas?", cuestionaron las activistas, segundos después de arrojar sopa a la pintura.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫



🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

El grupo también demanda que el gobierno británico avance hacia el uso de las energías renovables; asimismo "Just Stop Oil" ha convocado a diversas protestas en las calles de Westminster, donde se encuentra el palacio de Buckingham, para exigir sus peticiones sean escuchadas. Sin embargo, debido a las manifestaciones de este viernes, 28 personas fueron arrestadas.

La pintura “Los girasoles” de Van Gogh es una de las cinco versiones expuestas en museos de todo el mundo y fue realizada entre los años 1888 y 1889, según informó la Galería Nacional por medio de un breve comunicado, en el que se especificó la obra resultó solo con algunos daños menores en el marco, por lo que más tarde fue expuesta de nuevo en la National Gallery.

Cabe destacar que el cuadro “Los Girasoles” está protegido por un cristal y tiene un valor aproximado de 84.2 millones de dólares.