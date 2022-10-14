Activistas arrojan sopa sobre “Los girasoles”, pintura de Van Gogh

Este viernes, dos presuntas activistas ecologistas ingresaron a la Galería Nacional de Londres y al llegar a la Sala 43, arrojaron sopa de tomate a “Los Girasoles”, una popular pintura de Vincent Van Gogh.

La pareja se acercó a la pared donde está colocado el cuadro, el cual pertenece a una serie de pinturas hechas entre los años 1888 y 1889, explicó la Galería Nacional en un breve comunicado.

En ese momento, las activistas arrojaron sopa de tomate sobre la pintura de Van Gogh, como se aprecia en diferentes videos que comenzaron a circular en redes sociales.

Activistas vandalizan Los Girasoles de Van Gogh y acaban salvando al planeta tierra. Gracias, amigues, lo lograron.



*6 osos polares bailan en perfecta coreografía*



pic.twitter.com/8TYtkYV4KU — Leo Arriaga (@Radiohen) October 14, 2022

La sala fue cerrada a los visitantes y de inmediato la Galería dio aviso a la policía, que llegó al sitio para detener a las activistas, por daños criminales y allanamiento agravado.

“Hay algunos daños menores en el marco, pero la pintura resultó ilesa”, confirmó la Galería Nacional de Londres luego del ataque.

Statement from the National Gallery pic.twitter.com/DuZhTbAvbH — National Gallery (@NationalGallery) October 14, 2022

El cuadro “Los Girasoles” está protegido por un cristal y tiene un valor aproximado de 84.2 millones de dólares.

Activistas lanzaron sopa para exigir actuación del gobierno

Las activistas que atacaron la pintura pertenecen al grupo “Just Stop Oil”, que según su perfil de redes sociales, piden que el gobierno de Reino Unido “termine con el petróleo y el gas nuevos”.

En su cuenta oficial de Twitter señalaron que la Galería Nacional de Londres exhibe “la creatividad humana y la brillantez”, pero ante la “incapacidad del gobierno para actuar contra la crisis climática”, cometieron el ataque al cuadro “Los Girasoles”.

“¿Por qué estamos protegiendo estas pinturas cuando no estamos protegiendo las millones de vidas que se perderán debido al clima y al colapso social?”, escribió el grupo.

Este no es el primer ataque a una pintura, en mayo de este año “La Gioconda”, la obra de arte más famosa del mundo, sufrió un ataque en el Museo de Louvre en París, cuando un hombre le arrojó un pedazo de pastel al cuadro de Leonardo da Vinci.

La obra no registró ningún daño ya que el pedazo de pastel se estrelló contra el vidrio protector. Las autoridades del museo actuaron con rapidez y expulsaron al responsable del lugar.

Según testigos, el responsable del ataque fue una persona que se acercó al cuadro en silla de ruedas camuflado con una peluca.

