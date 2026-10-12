Puebla bajo sospecha: ¿quién está detrás de los ataques digitales contra TV Azteca?
La ofensiva en redes sociales abre cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la relación entre las autoridades y los medios de comunicación.
El Gobierno de Puebla es señalado por presuntamente mantener una red de bots dedicada a atacar de forma constante a TV Azteca Puebla en plataformas digitales. La denuncia cuestiona el supuesto uso de recursos para financiar estas agresiones contra un medio de comunicación, en lugar de destinarlos a atender las necesidades y los problemas de los habitantes del estado.