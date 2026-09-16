Notas
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Descubren huellas de dinosaurios en Puebla; estas son las pistas que dejaron hace 132 millones de años
Investigadores de la BUAP identificaron cuatro huellas de dinosaurios en Puebla, entre ellas una de solo 7 centímetros y otra con una forma poco común.
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Quedará preso el alcalde de Esperanza, Puebla; fue detenido con su hermano
Isaac “N”, alcalde de Esperanza, Puebla, fue detenido junto con otras ocho personas, entre ellas su hermano Manuel “N”, durante el “Operativo Enjambre”.
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Tras luchar más de 20 días por su vida, muere víctima de ataque armado en llantera de Puebla
El hombre permaneció hospitalizado desde la agresión; comerciantes de la zona denuncian el temor que provoca el cobro de piso.
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¡Se van todos! Renuncian regidores y síndico de Acatlán de Osorio, Puebla; ya está en marcha revocación de mandato de la alcaldesa
Regidores y el síndico de Acatlán de Osorio, Puebla, renuncian en medio de acusaciones contra la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas. Conoce los detalles.
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“No tenemos ni sanitarios”: El “bachillerato digital” que no tiene ni computadoras en Puebla
Estudiantes del Bachillerato Digital 281 en Puebla denuncian la falta de luz, agua y equipo básico. Conoce las deficiencias que vulneran su educación.
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¿Austeridad republicana? Depas, vestidos y joyas: el patrimonio millonario de la secretaria de Turismo de Puebla
La declaración patrimonial 2026 de Carla López-Malo, secretaria de Turismo de Puebla, revela inconsistencias en bienes, ingresos y datos de empresas.