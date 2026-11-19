Algunos automovilistas tendrán un respiro de las restricciones del Hoy No Circula durante el cierre de 2026. Del 23 de noviembre al 31 de diciembre, los vehículos con placas extranjeras y permisos de importación temporal vigentes podrán circular sin las limitaciones habituales en el Estado de México, como parte del Programa Migrante Mexiquense y su Operativo de Invierno 2026-2027.

La medida busca facilitar el tránsito de quienes regresan al país durante la temporada decembrina; sin embargo, el beneficio tiene un alcance específico y no significa que todos los automóviles con placas foráneas puedan quedar exentos del programa.

¿Qué vehículos podrán circular sin restricciones del Hoy No Circula?

La exención anunciada por las autoridades mexiquenses contempla dos grupos: automóviles con placas extranjeras y unidades que cuenten con un permiso de importación temporal vigente.

El periodo autorizado comprende del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2026. Por ahora, el anuncio corresponde al Estado de México; no se ha confirmado que la misma disposición vaya a aplicarse en la Ciudad de México.

¿Qué pasa si mi automóvil tiene placas de otro estado?

Quienes viajen desde otras entidades deben revisar las condiciones del Hoy No Circula y las alternativas disponibles antes de trasladarse.

Una opción para determinados vehículos es el Pase Turístico, un permiso gratuito que se tramita por internet y permite circular temporalmente en las entidades participantes, bajo condiciones específicas.

Su vigencia puede ser de hasta 14 días naturales por semestre, mediante una modalidad de 14 días o dos periodos de siete. Está dirigido a automóviles particulares a gasolina o gas, con menos de 15 años de antigüedad y placas de entidades fuera de la Megalópolis o extranjeras.

¡Bienvenidas y bienvenidos al #EdoMex! Del 23 de noviembre al 31 de diciembre, vehículos con placas extranjeras o importación temporal vigente están exentos del Hoy No Circula por el Programa Migrante Mexiquense.



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¿Dónde habrá módulos del Programa Migrante Mexiquense?

Los módulos de atención operarán las 24 horas en cinco puntos: