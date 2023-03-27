Adolescente de 13 años ataca a 4 profesoras y 2 estudiantes en Brasil

En Brasil un adolescente de 13 años agredió con un arma blanca a cuatro profesoras y dos estudiantes dentro de una escuela en la ciudad de Sao Paulo. El gobierno del estado informó que la maestra de 71 años, Elisabete Tenreiro, falleció en el hospital.

El ataque ocurrió en la escuela Estadual Thomazia Montoro en la zona oeste de la capital.

Los heridos fueron trasladados a un hospital.



El adolescente de 13 años tenía problemas con sus compañeros

El adolescente fue detenido por la policía y aún se desconoce el motivo del ataque. Según testimonios recogidos por la prensa, el atacante mantenía una relación problemática con sus compañeros.

Un estudiante rescatado en estado de shock

Inicialmente, la policía había informado que dos estudiantes habían sido golpeados. Uno de ellos, sin embargo, fue rescatado en estado de shock, pero sin heridas. El otro niño lesionado sufrió un corte en el brazo y fue trasladado a un hospital del área.

Una de las profesoras fue trasladada al Hospital das Clínicas y la otra al Hospital Bandeirantes. El tercero sufrió un paro cardíaco y fue rescatado por el Helicóptero Águila de la Policía Militar.

"El Gobierno de Sao Paulo lamenta profundamente la muerte de la profesora y se solidariza con las familias de los profesores y alumnos víctimas del ataque", apuntó.

El gobernador de São Paulo, que tiene una agenda fuera del país, lamentó a través de las redes sociales "No tengo palabras para expresar mi tristeza"

Según la Policía Militar, el agresor, un estudiante de 13 años, fue inmovilizado por los policías y trasladado a la DP 34, donde se registrará el caso.