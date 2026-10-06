Adrián de la Garza pone las cartas sobre la mesa rumbo a 2027
El alcalde de Monterrey reconoce que ya conversa con dirigentes de ambos partidos, aunque la coalición todavía no está definida.
Nuevo León se perfila desde ahora como uno de los estados clave rumbo a las elecciones de 2027, y en entrevista, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, habló sobre la posibilidad de que PRI y PAN construyan una alianza para competir por la gubernatura; reconoció que ha sostenido conversaciones con dirigentes nacionales y locales de ambos partidos y que existe coincidencia para explorar una coalición, aunque aclaró que la decisión corresponde a las dirigencias. De la Garza también cuestionó las obras realizadas en el río Santa Catarina y señaló que las recientes lluvias evidenciaron riesgos que, dijo, debieron considerarse con estudios hidrológicos antes de construir infraestructura de gran magnitud.