Adrián de la Garza pone las cartas sobre la mesa rumbo a 2027

Nuevo León se perfila desde ahora como uno de los estados clave rumbo a las elecciones de 2027, y en entrevista, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, habló sobre la posibilidad de que PRI y PAN construyan una alianza para competir por la gubernatura; reconoció que ha sostenido conversaciones con dirigentes nacionales y locales de ambos partidos y que existe coincidencia para explorar una coalición, aunque aclaró que la decisión corresponde a las dirigencias. De la Garza también cuestionó las obras realizadas en el río Santa Catarina y señaló que las recientes lluvias evidenciaron riesgos que, dijo, debieron considerarse con estudios hidrológicos antes de construir infraestructura de gran magnitud.