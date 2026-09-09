Notas
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Amenazó a su exnovia con un bisturí: Detienen a hombre en Nuevo León
Policías de Monterrey detuvieron a un hombre que amenazó con un bisturí a su expareja en el centro de la ciudad. La víctima ya sufría agresiones.
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Pase Turístico Nuevo León: Así podrás tramitarlo desde octubre
Conoce cómo tramitar el Pase Turístico en Nuevo León para autos foráneos: requisitos, vigencia y el paso a paso en línea para evitar multas.
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VIDEO: Oso come bolsas de plástico; reaparece en zonas urbanas de Nuevo León atraído por la basura
El avistamiento de osos es algo que ocurre con frecuencia en Nuevo León, por ello, autoridades piden no acercarse a ellos ni tratar de alimentarlos.
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"No pierdo la esperanza de tener luz": Maestra Lupita pide energía eléctrica para su escuela en Montemorelos
Conoce la historia de la maestra en Montemorelos que exige luz a la CFE tras 60 años de carencias en una escuela rural de Nuevo León.
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VIDEO: Intentó sacar a oso a escobazos en Nuevo León y terminó herido por un manotazo
Un hombre intentó sacar al oso con una escoba, pero el oso reaccionó y terminó lanzándose sobre una mesa en Nuevo León.
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¿Falla mecánica o descuido? Niña sale disparada de transporte escolar en Monterrey
Una niña de 10 años resultó lesionada tras caer de un transporte escolar en Monterrey durante el regreso a clases. Autoridades investigan las causas del accidente.