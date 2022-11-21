EU: aerolíneas se alistan ante alto nivel de viajes por vacaciones

Las aerolíneas y los aeropuertos de Estados Unidos se están preparando para un aumento en el número de pasajeros durante las vacaciones de Acción de Gracias, y se espera que la cantidad de viajes alcance el nivel más alto en tres años.

Casi 55 millones de estadounidenses tomarán las carreteras, los cielos y los trenes para las vacaciones, y los viajes aéreos se recuperarán a aproximadamente el 99% de los niveles de 2019 antes de la pandemia de COVID-19, estima el grupo de viajes AAA.

John Grant, analista senior de la firma de datos de viajes OAG:

Espero que la mayoría de los vuelos estén llenos. Así que encontrar un asiento... podría ser bastante difícil.

Cansados de los confinamientos relacionados con el coronavirus, los estadounidenses están ansiosos por viajar más a medida que disminuye el impacto de la pandemia. Sin embargo, la escasez de personal y de aeronaves ha limitado a la industria de las aerolíneas a la hora de aumentar la capacidad, lo que se traduce en menos asientos y tarifas más altas para los viajeros.

Eric Fabricant, de 38 años, de Connecticut, volaba el lunes desde el Aeropuerto Internacional de Newark a San Francisco para las vacaciones y su boleto le costó 800 dólares en comparación con los 250 dólares de hace dos años.

Siempre estoy un poco preocupado por los retrasos porque no siento que las aerolíneas sean tan confiables.

La víspera de Acción de Gracias el miércoles tiende a ser el día más ocupado para viajar. Sin embargo, la opción de trabajar de forma remota ha permitido a muchos estadounidenses alargar sus viajes y evitar las prisas del último día.

También se espera que el nuevo patrón de viaje alivie la presión sobre las operaciones de las aerolíneas, dijo Sharon Pinkerton, vicepresidenta sénior de Airlines for America (A4A), un grupo comercial de la industria.

