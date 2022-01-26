El aeropuerto de Tonga ya recibe aviones con suministros

El aeropuerto de Tonga recibió aviones cargados con suministros, después de 11 días de la erupción del volcán y el posterior tsunami que golpeó a las islas.

Daniel Fale, presidente de la junta directiva de Tonga Airports Limited, indicó que el Aeropuerto Internacional Fuaʻamotu era el único canal para que Tonga recibiera ayuda rápida del mundo exterior después del desastre.

Sin embargo, las dos pistas del aeropuerto de Tonga quedaron densamente cubiertas de cenizas volcánicas y escombros de tres centímetros de espesor.

"No teníamos mucho equipo. Esta es la primera vez que Tonga experimenta una erupción volcánica y no teníamos forma de lidiar con las cenizas del volcán. Por lo tanto, todo tuvimos que limpiarse a mano", explicó Fale.

Para recibir los vuelos con suministros y asegurarse de que los aviones puedieran llegar al aeropuerto de manera segura, Fale acudió a las estaciones de radio para pedir ayuda a los lugareños para limpiar las pistas del aeropuerto de Tonga.

"Después de la erupción, comenzamos a trabajar de inmediato el domingo, con la ayuda de la policía, los departamentos de bomberos locales en el lado este de la isla y voluntarios. Con la ayuda de todos, en nuestra pequeña isla, pudimos limpiar las dos pistas en el aeropuerto de la isla principal en cuatro días. De hecho, terminamos de limpiar las pistas 45 minutos antes de que aterrizara el primer avión", dijo Fale.

¿Por qué el aeropuerto de Tonga no recibía vuelos?

La nación insular del Pacífico de Tonga fue azotada el 15 de enero por un tsunami luego de una serie de violentas erupciones del volcán submarino Hunga Tonga -Hunga Ha'apai, ubicado a 65 km al norte de Tonga tapu.

El tsunami mató al menos a tres personas y destruyó aldeas, centros turísticos y edificios, dejando sin comunicación a los 105 mil habitantes de Tonga por varios días y las cenizas dejaron inoperable el aeropuerto de Tonga.

Nueva Zelanda envió el primero de los aviones con suministros que logró aterrizar en el aeropuerto de Tonga después de cinco días de la erupción del volcán y posterior tsunami. Pues la falta de comunicaciones y las cenizas que inundaron la isla, complicaron que la ayuda llegara antes.

