VIDEO: Así luce Tonga tras la erupción del volcán y el tsunami

Tonga logró restablecer las líneas de comunicación de manera parcial, tras la erupción del volcán y posterior tsunami que azotaron la isla el pasado sábado, sin embargo, los estragos de estos fenómenos causaron severos estragos, como se muestra en los primeros videos del lugar.

Viliami Uasike Latu, ministro de Comercio y Desarrollo Económico de Tonga, compartió las primeras imágenes desde la playa de Vakaloa, ubicada en una de las islas más afectadas. En los videos se observan palmeras derribadas, casas dañadas o completamente destruidas y cientos de escombros apilados en las costas.

Los videos compartidos por el ministro de Tonga mostraron la destrucción que provocó el tsunami en Vakaloa, no obstante, estas son solo las primeras imágenes, pues el gobierno reporta que hay otras islas totalmente arrasadas.

El ministro añadió que conforme avance la comunicación de Tonga con el exterior, mostrarán al mundo los daños que causó la erupción del volcán submarino y el posterior tsunami.

El volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai entró en erupción el sábado, desencadenando un tsunami que mató al menos a tres personas y destruyó aldeas, centros turísticos y edificios, dejando sin comunicación a los 105 mil habitantes de Tonga.

Llega ayuda humanitaria a las islas de Tonga

Nueva Zelanda envió el primer avión con suministros a Tonga después de cinco días de la erupción del volcán y posterior tsunami. La falta de comunicaciones y las cenizas que inundaron la isla, complicaron que la ayuda llegara antes.

El avión neozelandés transportó ayuda humanitaria y suministros de auxilio como kits para refugios temporales, generadores, paquetes de higiene y familiares, así como equipos de comunicaciones.

Habitantes de las islas de Tonga esperaron por varios días para que llegara un suministro de agua potable, ya que las cenizas del volcán afectaron el agua del lugar.

También aterrizó un avión militar australiano Globemaster C-17A, y está previsto que un segundo avión australiano realice un vuelo a última hora de la tarde de este jueves.

El avión australiano llegó a Tonga cargado con equipos de desalinización, refugios, alimentos y una barredora para ayudar a retirar la ceniza del aeropuerto.

