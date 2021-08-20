Dentista, una de las víctimas que cayeron desde avión en Afganistán

Este lunes 16 de agosto, al menos cuatro personas fallecieron al caer desde un avión militar de Estados Unidos que partió del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, entre las víctimas hay un dentista de 22 años. Los ciudadanos intentaron escapar en la aeronave tras el terror por la llegada de los talibanes a la capital del país.

En vídeos que circularon en las redes sociales se observa a cientos de personas que persiguen al avión cuando estaba a punto de despegar desde Kabul, Afganistán. Algunas personas trataron de sujetarse a las alas o las ruedas. Sin embargo, momentos después cayeron al vacío.

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Otro video mostró al mismo avión sobrevolando la capital de Afganistán y lo que parecían ser dos personas cayendo, de las cuales, una de ellas sería el dentista de 22 años. Más tarde, circularon imágenes que confirmaron que sobre la pista de aterrizaje quedaron al menos cuatro cadáveres.

Continúa el caos en el aeropuerto de Kabul, Afganistán.

Miles de personas intentaron aferrarse a un avión de la fuerza aérea de EU y al despegar, varios de ellos cayeron.



Por lo pronto, todos los vuelos comerciales han sido suspendidos. pic.twitter.com/POVDb8KOdC — Alex Tienda 🌎 (@AlexTienda) August 16, 2021

Revelan identidad de dentista que cayó del avión en Afganistán

Una de las personas que cayeron del avión era Fida Mohammad, un dentista de 22 años de edad que residía en Kabul, Afganistán, contó el padre de la víctima a un portal local , quien agregó que el joven era su primer hijo y había estudiado la universidad antes de conseguir trabajo en un hospital privado.

Debido a que gastó mucho dinero en su boda y se endeudó, siempre se preocupaba por las deudas y buscaba formas de irse al extranjero.

El segundo día de la llegada de los talibanes a Kabul, el dentista salió de casa por la mañana y sus familiares creyeron que se había ido a trabajar, pero en realidad trató de huir de Afganistán. Sus familiares intentaron comunicarse con él durante varias horas, pero no lo consiguieron.

Era alrededor de la una y media de la tarde cuando sonó el teléfono. Un hombre me dijo que alguien se había caído del avión y que el número estaba en el bolsillo del hombre, narró el padre del joven.

El señor creyó que su hijo podría estar vivo cuando se dirigía al lugar del accidente, pero cuando llegó confirmó que estaba muerto. Ese mismo día lo enterraron en Paghman, una ciudad en las montañas de Kabul, Afganistán.

Finalmente, el padre del joven dentista pidió a los medios de Afganistán que llevaran su voz a los medios internacionales y a las autoridades para poder exigir justicia.

|Pajhwok Afghan News

EU abrió investigación tras accidentes en Afganistán

La Fuerza Aérea de Estados Unidos abrió una investigación por el incidente que involucró a su avión en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, y aseguró que revisará todos los videos que circulan en las redes sociales.

El martes, autoridades estadounidenses dijeron que descubrieron “restos humanos” en el tren de aterrizaje del avión militar.