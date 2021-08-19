En Afganistán, las mujeres podrán estudiar y trabajar, dice el Talibán

En entrevista, un portavoz talibán dijo que en Afganistán, las mujeres podrán participar en la sociedad, disfrutar del trabajo y la educación, y decidir cómo llevar sus hijabs.

"Por supuesto, cuando van a trabajar, cuando van al mercado, cuando participen en la sociedad; dependerá de ellas elegir su hijab", detalló el portavoz.

El hiyab suele ser un pañuelo que cubre la cabeza, el burka es una túnica que lo envuelve todo, mientras que la abaya es una túnica que deja el rostro descubierto.

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ولایة هراة: الفتیات و معلماتهن فرحات ببدأ دراستهن. یطلبن من الامارة الاسلامیة مزیدا من توفیر الأمن والأمان کی یدرسن و یرین بلدهن مزدهرا. pic.twitter.com/M1BHhph43E — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) August 18, 2021

Talibán: "las mujeres serán muy activas en la sociedad".

Los derechos de las mujeres afganas bajo la Sharia en Afganistán tras la toma de posesión de los talibanes en la mayor parte del país se ha convertido en un tema de preocupación. Sin embargo, el portavoz de la Oficina Política de los Talibanes en Qatar, Suhail Shaheen, afirmó que las mujeres podrán continuar con su vida normal tras la toma del poder.

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, agregó que las mujeres "serán muy activas en la sociedad, pero dentro del marco del Islam".

"Ya pueden disfrutar. Los periodistas pueden trabajar, pueden hacer reportajes. Los periodistas están volviendo y pueden criticar. Incluso las otras ocupaciones, los maestros están trabajando, los médicos están trabajando, los estudiantes están estudiando, las escuelas están abiertas, las universidades están abiertas. En las áreas bajo nuestro control, la gente no debe preocuparse", dijo Shaheen.

Y, ¿cómo era antes?

Durante el gobierno talibán de 1996-2001, guiado por la ley islámica, impidieron a las mujeres trabajar. A las niñas no se les permitía ir a la escuela y las mujeres tenían que llevar burka para salir a la calle y sólo cuando eran acompañadas por un hombre de la familia.

Las mujeres que infringían las normas sufrían humillaciones y palizas públicas por parte de la policía religiosa talibán.

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¿Qué se espera ahora?

Líderes occidentales juzgarán a los nuevos talibanes por sus acciones, incluido el trato que dan a las niñas y mujeres.

"Juzgaremos a este régimen en función de las decisiones que tome, y por sus acciones más que por sus palabras, por su actitud ante el terrorismo, la delincuencia y los estupefacientes, así como por el acceso a la ayuda humanitaria y el derecho de las niñas a recibir educación", dijo el primer ministro británico, Boris Johnson.