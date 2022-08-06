Afganistán: explosión en Kabul mata a ocho y hiere a más de 20

La explosión de una bomba en una concurrida calle comercial en la capital de Afganistán, Kabul, el sábado 6 de agosto dejó al menos a ocho muertos e hirió a 22, dijeron funcionarios del hospital y testigos.

La bomba explotó en un distrito occidental de Kabul, donde se reúnen regularmente miembros de la comunidad musulmana chiíta (una minoría en Afganistán), y que también está cerca de las estaciones de autobuses.

El Estado Islámico, un grupo militante musulmán sunita, se atribuyó la responsabilidad de la explosión, dijo el grupo en su canal Telegram.

Un comandante de distrito de la policía Talibán dijo a Reuters en el lugar que la explosión fue el resultado de una bomba al borde de la carretera escondida en una olla. Su relato de la cantidad de personas muertas difería de los brindados por los funcionarios del hospital.

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que un equipo de investigación estaba en el lugar de la explosión para ayudar a los heridos y evaluar las bajas.

El ataque se produjo antes de Ashura, una conmemoración del martirio de Hussein, nieto del profeta Mahoma, que está marcada principalmente por musulmanes chiítas.

Ataques del Estado Islámico en Afganistán

El viernes 5 de agosto, al menos ocho personas murieron y 18 resultaron heridas en otra explosión en Kabul también reivindicada por el Estado Islámico.

El Estado Islámico no controla ningún territorio en Afganistán, pero tiene células durmientes que han estado atacando a las minorías religiosas en el país, así como patrullas de los talibanes en el poder.

Luego de tomar el poder en Afganistán en agosto de 2020, después de 20 años de insurgencia, el Talibán, que son musulmanas sunitas, han dicho que brindarán más protección a las mezquitas y otras instalaciones chiítas.

Sayed Kazum Hojat, un erudito religioso chiíta en Kabul, dijo que el gobierno talibán había aumentado la seguridad antes de Ashura, pero que debería mejorar la vigilancia.

No existen datos del censo actualizados, pero las estimaciones sitúan el tamaño de la comunidad chiíta entre el 10 y el 20% de la población de 39 millones, incluidos los tayikos y pashtunes de habla persa, así como los hazaras.