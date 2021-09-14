Talibanes hallan millones de dólares en casa de vicepresidente afgano

Los talibanes encontraron alrededor de seis millones de dólares y al menos 15 lingotes de oro en la casa de Amrullah Saleh, ex vicepresidente de Afganistán, quien se autoproclamó presidente interino el pasado 17 de agosto.

Un video, difundido por una agencia de noticias afgana, muestra a varios hombres del grupo extremista mientras cuentan y le toman fotografías a los billetes, mismos que sacan de diferentes maletas.

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Las imágenes presuntamente fueron grabadas desde la casa del ex vicepresidente, localizada en la provincia de Panjshir, la última región de Afganistán que se mantenía libre de su control y donde las fuerzas de oposición habían estado resistiendo.

Además de los millones de dólares, en el video también se pueden observar dos paquetes amarillos, lo que presuntamente serían lingotes de oro que el funcionario afgano tenía en su residencia.

امراللہ صالح کے ایک ٹھکانے سے طالبان کو ملنے والے ڈالرز اور قیمتی نوادرات کی ایک جھلک ۔۔۔ طالبان کے لئے گنتی مشکل ہورہی ہے۔ pic.twitter.com/Tot5W1EJqD — Saleem Safi (@SaleemKhanSafi) September 13, 2021

Los millones de dólares y el oro fueron incautados por el grupo extremista

Según el medio afgano, los talibanes incautaron los dólares y el oro que encontraron en la residencia del ex vicepresidente Saleh, quien no se ha pronunciado sobre este hecho ni sobre la muerte de su hermano.

Rohullah Azizi, hermano del alto funcionario, y su chofer viajaban en un automóvil el jueves pasado, cuando los talibanes los detuvieron en un retén y les dispararon, por lo que ambos murieron.

El ataque ocurrió en la provincia de Panjshir y fue confirmado por Shuresh Sale, un sobrino de la víctima. “Nos enteramos que los talibanes les dispararon a él y su chofer en el retén”, dijo.

El sobrino detalló que los miembros del grupo extremista han registrado muchas viviendas de Panjshir, en búsqueda de los oficiales del Frente de Resistencia Nacional, un grupo antitalibán al que se unió el ex vicepresidente Saleh.

Cuando los islamistas radicales tomaron el control de Afganistán, el presidente Ashraf Ghani abandonó el país para evitar “un baño de sangre” y que innumerables patriotas fueran “martirizados y Kabul destruida”.

Luego de la salida de Ghani, el ex vicepresidente afirmó que se quedaría en Afganistán y se autoproclamó presidente. “La resistencia continúa y continuará, estoy aquí con mi suelo, por mi suelo y defendiendo su dignidad”, dijo en su cuenta oficial de Twitter.

The RESISTANCE is continuing and will continue. I am here with my soil, for my soil & defending its dignity. https://t.co/FaKmUGB1mq — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) September 3, 2021

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