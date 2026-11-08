La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refirió que los agentes de la Guardia Estatal involucrados en la muerte de Aranza en Matamoros siguen en activo y son investigados.

¿Qué dijo la Fiscalía de Tamaulipas sobre los agentes del caso Aranza?

Cabe recordar que la menor, de 7 años de edad, murió el 29 de octubre de 2026 después de que un helicóptero oficial disparara tras un operativo de seguridad, cuando varios pequeños salían de una camioneta negra que se detuvo frente a una casa.

Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía, señaló que los elementos involucrados pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y permanecen en activo. Añadió que aún no están detenidos y resaltó que la investigación del hecho requiere la colaboración de dicha dependencia.

Peritaje confirma calibre del proyectil en operativo de Matamoros

La Fiscalía reconoció que el proyectil que mató a Aranza Amairani es de calibre 7.62, que es el armamento que llevaban los agentes a bordo del helicóptero. Govea Orozco destacó que en la aeronave iban cuatro elementos: el piloto, concentrado en maniobrar el helicóptero, así como otros tres agentes que portaban armas largas y cortas.

La dependencia agregó que la Secretaría de Seguridad Pública del estado realiza su propia investigación interna por medio de su departamento de Asuntos Internos, aunque destacó que estos procedimientos no son la base de la pesquisa oficial de la fiscalía.

El operativo tenía como misión capturar a Axel Alfredo, considerado como objetivo prioritario por las autoridades.