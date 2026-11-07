La muerte de Aranza Aidelany, una niña de siete años que perdió la vida durante un operativo de seguridad en Matamoros, Tamaulipas, vuelve a generar indignación luego de que se filtrara un video que muestra los momentos previos a la tragedia.

Así captaron los últimos momentos de la menor

En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo una camioneta negra llega y se estaciona aparentemente frente a la vivienda de la familia. Posteriormente, varios niños descienden de la unidad, entre ellos Aranza.

Durante la grabación también se aprecia a una mujer, quien sería la madre de los menores, haciendo señas con las manos desde la parte superior del inmueble, aparentemente en un intento por indicar a los elementos que no dispararan.

Segundos después, comienzan a escucharse los llantos y gritos de los niños. Aunque el momento exacto en que la menor recibe el impacto de bala no aparece en las imágenes descritas, una de las voces que se escucha exclama: “La mataron, le dieron en la cabeza”.

El video ha causado conmoción debido a que permite conocer parte de los momentos de angustia que vivió la familia durante el despliegue de seguridad.

Se difundió un video sobre la muerte de Aranza, una niña de 7 años en Matamoros, quien falleció tras recibir disparos provenientes de un helicóptero de la Guardia Estatal. Familiares exigen justicia ante el trágico suceso. pic.twitter.com/hqBPp7eOWO — El Emisor (@ElEmisor7) November 5, 2026

¿Cómo murió Aranza durante el operativo en Matamoros?

Aranza Aidelany, conocida cariñosamente por su familia como “La China”, murió el pasado 29 de octubre, cuando quedó en medio de un operativo de la Guardia Estatal en Matamoros.

La movilización tenía como objetivo capturar a Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, señalado como objetivo prioritario y familiar de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

La familia de la menor viajaba en una camioneta cuando quedó cerca de los hechos violentos registrados en la zona. De acuerdo con el testimonio de su madre, Claudia Edith Pardo García, la aeronave de la corporación estatal habría seguido el vehículo en el que se trasladaban.

Fiscalía confirma que la bala salió de un helicóptero estatal

Uno de los datos más relevantes del caso fue confirmado por el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien reconoció que el proyectil que mató a la niña salió de un helicóptero de la Guardia Estatal.

Los estudios periciales y de balística determinaron que la ojiva calibre 7.62 correspondía al armamento que llevaban los agentes a bordo de la aeronave. Además, la trayectoria del disparo fue de arriba hacia abajo.