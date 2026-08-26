VIDEO: Agresión en autobús termina con pasajero fuera de la unidad; así ocurrió en Zimapán

Un pasajero fue obligado a descender de un autobús en la terminal de Zimapán, en el estado de Hidalgo, luego de protagonizar una discusión con el operador de la unidad por la mochila que llevaba consigo ; el momento quedó registrado en video y muestra cómo el joven es víctima de agresión tras terminar siendo jaloneado hasta salir del vehículo.

¿Por qué bajaron al pasajero del autobús en Zimapán?

El incidente ocurrió cuando el usuario pretendía viajar hacia Querétaro a bordo de una unidad de Transportes Queretanos Flecha Azul ; de acuerdo con la información, el conflicto comenzó porque el pasajero llevaba una mochila con una computadora portátil y se negó a colocarla en el compartimento destinado para el equipaje.

En las imágenes se observa el momento en que el operador toma al joven y lo jala hacia la puerta; el pasajero intenta mantenerse dentro de la unidad, pero finalmente termina descendiendo.

El chofer también le habría indicado al joven que debía pagar un asiento adicional si quería mantener la mochila dentro de la unidad; ante su negativa, la discusión subió de tono hasta que el trabajador comenzó a jalonearlo para obligarlo a bajar.

Ante la situación, el joven decidió abandonar la unidad y permanecer en la terminal de Zimapán, mientras el autobús tenía previsto continuar su recorrido hacia Querétaro.

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🚌 Momento de tensión en una terminal de Zimapán, Hidalgo.



El chofer de un autobús jaloneó e intentó bajar por la fuerza a un joven de la unidad.



De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto comenzó porque el pasajero llevaba una mochila con una laptop y se negó a… pic.twitter.com/RNd4tdpbRd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

¿Qué pasó con el pasajero después de la discusión?

EL metraje de la agresióm en Zimapán muestra cómo terminó el enfrentamiento entre el pasajero y el operador, aunque hasta el momento la información proporcionada no establece si existe una denuncia formal por los hechos ni si alguna autoridad intervino posteriormente.

Tampoco se cuenta con información que permita determinar si la empresa aplicó alguna medida contra el trabajador involucrado o si se llegará a un acuerdo tras el conflicto.