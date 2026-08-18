¡Iban por la camioneta! Golpean a conductor en la Autopista México-Puebla, pero el robo termina de forma inesperada

Un intento de robo de una camioneta de carga fue registrado en la Autopista México-Puebla, a la altura de Chalco, Estado de México, antes de llegar a la caseta de San Marcos; dos sujetos abordaron la unidad y uno de ellos golpeó en la cabeza al conductor con un arma de fuego para obligarlo a entregar el vehículo .

El momento quedó registrado por la cámara de seguridad instalada en la camioneta; los presuntos delincuentes buscaban apoderarse de la unidad y llevaban consigo un inhibidor de señal para intentar impedir su localización, pero el sistema de monitoreo permitió detectar el vehículo y detener su marcha.

Así ocurrió el intento de robo en Chalco

De acuerdo con las imágenes, los dos sujetos subieron a la camioneta cuando circulaba por la Autopista México-Puebla; una vez dentro, uno de ellos utilizó un arma de fuego para golpear al conductor y tomar el control de la situación.

El objetivo era concretar el robo de la unidad de carga antes de que llegara a la caseta de San Marcos; sin embargo, el seguimiento del vehículo cambió el rumbo del asalto.

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🚨 En la autopista México–Puebla, a la altura de #Chalco, dos sujetos intentaron robar una camioneta de carga antes de cruzar la caseta de San Marcos.



La cámara de seguridad captó cuando golpearon al conductor con un arma y usaron un inhibidor satelital. Sin embargo, el… pic.twitter.com/3bPhUVv3Ed — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

El monitoreo en tiempo real frustró el robo

Los presuntos responsables contaban con un inhibidor que habría sido utilizado para bloquear la señal satelital de la camioneta; pese a ello, la unidad permanecía bajo monitoreo en tiempo real.

Ese seguimiento permitió paralizar el vehículo y dejó a los sujetos sin posibilidad de continuar con el robo; ante esta situación, ambos terminaron descendiendo de la camioneta.

Los delincuentes huyeron sin llevarse la camioneta

El intento de robo terminó de una manera distinta a la que buscaban los agresores; después de abandonar la unidad, también devolvieron al conductor el teléfono celular que previamente le habían quitado.

De esta forma, los sujetos se retiraron sin concretar el robo de la camioneta de carga; el caso quedó registrado en las cámaras de seguridad del vehículo, y sirve para documentar cómo operan estas bandas delictivas en carreteras de México.