Capital de Uruguay toma agua más salada debido a una sequía y a la falta de agua potable

Aunque Uruguay es un país que se encuentra sobre una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo, es una nación que actualmente sufre de problemas desabastecimiento de agua potable, principalmente en Montevideo, su capital.

Ante la crisis de agua potable que se vive en Uruguay, el Gobierno ha duplicado el tope de salinidad y asegursa que aunque este líquido "no es potable en la definición perfecta de potabilidad", bien puede ser "bebible" y "consumible".

El vital líquido continúa saliendo por el grifo en las casas de Montevideo, pero desde hace un par de semanas, su sabor es más salado debido a un exceso de sodio, situación que ha generado una serie de quejas de parte de los residentes, además de preocupaciones de salud entre la comunidad medica.

Este déficit hídrico se debe en gran parte a una escasez de agua dulce en el río Santa Lucía y en sus embalses que actualmente sufren de una sequía. Obras Sanitarias del Estado (OSE), ha optado por realizar una mezcla diferente del agua disponible. Eso supone tomar una parte del agua de una fuente más cercana al río de la Plata, un estuario que recibe aguas oceánicas saladas.

Amiga, a Uruguay le queda agua para 18 días. Eso si es decadencia pic.twitter.com/wK3K4dBZ7R — Romina Gonzalez (@cuerentenalesv1) May 16, 2023

Obras Sanitarias del Estado dice que el agua más salada no es potable pero sí se puede beber

Raúl Montero, presiente de la empresa estatal (OSE), señala que: "Decidimos en el día de hoy empezar a mezclar en forma diferente... El agua -aguas abajo- puede tener mayor salinidad, pero nos vemos obligados a que por lo menos la cantidad de agua dulce que tenemos segura nos dure hasta finalizar mayo".

Las autoridades de la empresa estatal y del Ministerio de Salud Pública de Uruguay han señalado que la medida y el sabor del agua no tienen efectos nocivos para la salud. Sin embargo, Salud Pública recomendado que aquellas personas "que tengan hipertensión, en caso de ser posible, consumir agua embotellada" y que las personas que tengan "recomendación médica de una dieta restringida en sal, deberán extremar los controles de presión arterial y no descuidar sus controles médicos".

Uruguayos consumen agua más salada debido a crisis de agua potable

La situación ha generado una serie de críticas y quejas principalmente de parte de los residentes que desde hace unos días protagonizan una protesta llamada "movilización por el agua", protesta que se efectúa frente al Ministerio de Salud Pública de Uruguay.

La oposición política he hecho un anuncio de interpelación de los ministros de Ambiente y de Salud Pública, además de que docenas de memes se han visto en las redes sociales y por si esto no fuera suficiente, se ha duplicado la venta de agua embotellada en Montevideo, que también ha empezado a escasear en algunos comercios aobre todo en las llamadas "tienditas de la esquina".

"LOS URUGUAYOS 🇺🇾NOS ESTAMOS QUEDANDO SIN AGUA".

En #Uruguay están pasando cosas malas, graves, para el futuro de nuestros Pueblos: Vienen por el #agua 🤬y a multiplicar el calentamiento ambiental.



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¿Qué pasa con el agua potable en Uruguay?

Durante los últimos tres años Uruguay ha rehistrado un déficit hídrico que según los organismos meteorológicos locales, se extenderá con el tiempo.

Esto ha resultado en una disminución en los niveles de agua de los embalses que son utilizados por Obras Sanitarias del Estado de Uruguay para el suministro de agua potable después del proceso de tratamiento.