La popularidad de Ozempic como medicamento para bajar de peso también abrió la puerta a un problema: la venta de productos falsificados y de dudosa procedencia. Ahora, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta por versiones irregulares de este fármaco y de Saxenda en México.

La advertencia no se limita a estos medicamentos. También incluye una presentación de Duvalín Untable que ya no se fabrica y un lote falsificado de Filatil, un producto utilizado en determinados tratamientos médicos.

En el caso de Ozempic y Saxenda, la autoridad identificó versiones falsificadas y la comercialización ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en el país.

Por ello, Cofepris pidió a la población no comprar, consumir ni utilizar los productos señalados, especialmente si se ofrecen en establecimientos informales o páginas de internet de dudosa procedencia.

¿Para qué sirve Ozempic y por qué lo utilizan para bajar de peso?

Ozempic es un medicamento cuyo principio activo es la semaglutida. Está indicado para mejorar el control de los niveles de glucosa en adultos con diabetes tipo 2, junto con alimentación y actividad física.

🚨 ¡COFEPRIS ALERTA SOBRE PRODUCTOS FALSIFICADOS Y/O ADULTERADOS! COFEPRIS informa sobre tres productos que pueden representar riesgos para la salud: 💉 OZEMPIC® y Saxenda®: Se detectaron versiones falsificadas y la venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en México. 🍫 Duvalín Untable: Se alerta sobre la falsificación y/o adulteración de la presentación de 900 g, sabor vainilla y avellana, que dejó de fabricarse en septiembre de 2021. 🏥 Filatil® (Filgrastim) 300 µg/mL: Se identificó la falsificación del lote 8515240918, con caducidad del 18 de septiembre de 2026, que no fue fabricado por PROBIOMED. ⚠️ ¡Protege tu salud! 🚫 No adquieras, consumas ni utilices los productos señalados. 🔎 Verifica su autenticidad y evita comprarlos en establecimientos informales o sitios de dudosa procedencia. 📢 Si identificas su venta, presenta una denuncia sanitaria. 📞 ¿Necesitas orientación? Llama al 079, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Si utilizaste alguno de los medicamentos y presentas reacciones adversas, consulta a tu médico y repórtalas en VigiRam o a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. 📄 Consulta los documentos oficiales: 💉 Filatil®: https://t.co/GOoN0P4ap8 🍫 Duvalín Untable: https://t.co/nqB0z1NQAr 💉 OZEMPIC® y Saxenda®: https://t.co/4GpMCcfx1V 🤝 Comparte esta información. ¡La prevención protege la salud de todas y todos! #COFEPRIS #AlertaSanitaria #AvisoDeRiesgo #SaludPública — COFEPRIS (@COFEPRIS) November 26, 2026

Sin embargo, también se ha vuelto popular por su efecto sobre el apetito y el peso corporal. La semaglutida actúa sobre receptores de una hormona llamada GLP-1, ayuda a regular la glucosa, retrasa el vaciamiento del estómago y puede aumentar la sensación de saciedad.

Esto ha provocado que muchas personas busquen Ozempic para adelgazar, aunque no debe utilizarse por cuenta propia ni sin supervisión médica. Su indicación depende de cada paciente y de la presentación del medicamento.

La alerta de Cofepris es especialmente importante: adquirir una versión falsificada o semaglutida sin registro sanitario puede exponer a las personas a sustancias desconocidas, dosis incorrectas o productos que no cumplen con los controles de calidad.

¿Para qué sirven Saxenda y Filatil?

Los otros medicamentos incluidos en la advertencia tienen funciones distintas:

Saxenda: contiene liraglutida y está indicado, bajo supervisión médica, para el control del peso en determinados pacientes con obesidad o sobrepeso y factores de riesgo asociados. También pertenece al grupo de medicamentos que actúan sobre los receptores GLP-1 .

contiene y está indicado, bajo supervisión médica, para el control del peso en determinados pacientes con obesidad o sobrepeso y factores de riesgo asociados. También pertenece al grupo de que actúan sobre los receptores . Filatil: contiene filgrastim, una sustancia que estimula la producción de ciertos glóbulos blancos (neutrófilos). Se utiliza en pacientes que necesitan recuperar o aumentar estas células, por ejemplo, después de determinados tratamientos contra el cáncer.

Cofepris identificó como falsificado el lote 8515240918 de Filatil, con fecha de caducidad del 18 de septiembre de 2026. La autoridad precisó que ese producto no fue fabricado por PROBIOMED.

¿Por qué Cofepris alertó sobre Duvalín Untable?

La alerta también contempla Duvalín Untable de 900 gramos, sabor vainilla y avellana.

De acuerdo con Cofepris, esta presentación fue falsificada y/o adulterada. El producto original dejó de fabricarse desde septiembre de 2021, por lo que su comercialización representa una señal de alerta.

La recomendación es no consumirlo si se encuentra esta presentación en venta, especialmente cuando se desconoce su procedencia.

¿Cómo denunciar la venta de Ozempic o medicamentos falsificados?

Cofepris recomienda evitar la compra de estos productos en establecimientos informales, redes sociales o páginas de internet que no garanticen su autenticidad.

Si identificas alguno de los productos señalados, puedes presentar una denuncia sanitaria. Para recibir orientación está disponible el número 079, las 24 horas del día, durante todo el año.

Si ya utilizaste alguno de los medicamentos y presentas alguna reacción adversa, consulta a tu médico y repórtala a través de VigiRam o del correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

¿Dónde consultar las alertas sanitarias completas?

La autoridad publicó los siguientes documentos para identificar los productos señalados:

La advertencia pone nuevamente sobre la mesa los riesgos de comprar medicamentos por su popularidad o por promesas de pérdida de peso, sin verificar su procedencia y sin contar con orientación médica.