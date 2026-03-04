Notas
-
Jazlyn, víctima de explosión de pipa en Iztapalapa, enfrenta otra cirugía; Silza rechaza asumir costos
Jazlyn Azulet, de 2 años, sufrió quemaduras en 40% de su cuerpo tras el incendio de una pipa en Iztapalapa. Ahora requiere otra cirugía y su familia exige que Silza cubra los gastos.
-
México es el quinto productor mundial de fresa; conoce sus beneficios para el sistema inmunológico
México se posiciona como el quinto productor mundial de fresa, un fruto rico en vitamina C, antioxidantes y fibra que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
-
Sarampión cobra 32 vidas y supera los 10 mil casos en México
Se eleva a 32 el número de muertes por sarampión en México, trata de una persona que se encontraba en Guerrero.
-
Nuevos módulos de vacunación en CDMX: sedes y horarios por alcaldías
Se habilitan nuevos módulos de vacunación en distintas alcaldías. Consulta las sedes disponibles y las fechas de apertura para ubicar el punto más cercano.
-
Día del Gato: cómo detectar a tiempo un golpe de calor en tu mascota
En el Día del Gato, conoce las señales de golpe de calor en felinos, cómo actuar ante una emergencia y qué medidas tomar para protegerlos del calor extremo.
-
Tamales con fentanilo: qué es esta droga y cuáles son los efectos en el cuerpo
El caso de tamales con fentanilo encendió las alertas. Te explicamos qué es esta droga, sus efectos, cómo actúa en el organismo y por qué puede causar intoxicación.