El agujero de ozono sobre la Antártida se agigantó hasta alcanzar 27.3 millones de kilómetros cuadrados el 20 de septiembre de 2026, una superficie muy superior a la del propio continente antártico y alrededor de 6.5 millones de kilómetros cuadrados, o 31%, por encima del promedio de los últimos 20 años para esa época, ubicándose entre los más extensos registrados en 48 años, según la Agencia Espacial Europea.

El contraste resulta llamativo frente a 2025, cuando el fenómeno estacional fue el quinto más pequeño desde 1992, de acuerdo con registros atmosféricos de largo plazo que incorporan mediciones del satélite Copernicus Sentinel-5P.

El agujero de ozono cambia tamaño constantemente

Lejos de significar un descarrilamiento ambiental, los especialistas subrayan que el tamaño del agujero de ozono fluctúa de forma natural cada año y que la recuperación de la capa a largo plazo continúa encaminada tras la eliminación progresiva de sustancias agotadoras impulsada por el Protocolo de Montreal.

En este ciclo, un vórtice polar inusualmente fuerte y persistente mantuvo bajas las temperaturas en la estratosfera antártica durante más tiempo, favoreciendo el desgaste del ozono y permitiendo que el área se expandiera más de lo habitual antes de debilitarse en la primavera del hemisferio sur y cerrarse, por lo general, hacia finales de diciembre.

Qué revelan los datos satelitales sobre este fenómeno

Las mediciones orbitales permiten distinguir entre la extensión superficial y el grado real de pérdida de ozono en la atmósfera.

Según los datos de Copernicus Sentinel-5P, aunque el agujero abarcó una superficie excepcionalmente grande, su profundidad, es decir, el nivel de agotamiento del ozono, se mantuvo cercana al promedio y no resultó tan profunda como otros episodios extremos en el historial.

Lanzado en octubre de 2017, el satélite Sentinel-5P emplea el espectrómetro Tropomi para rastrear las huellas espectrales de gases atmosféricos y ozono estratosférico con alta resolución espacial en zonas remotas como la Antártida, donde las mediciones desde tierra son limitadas.

El monitoreo continuará fortaleciéndose con Copernicus Sentinel-5 a bordo de los satélites MetOp Segunda Generación tipo A y con la futura misión Altius, diseñada para ofrecer perfiles verticales detallados del ozono y otros gases.